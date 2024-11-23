  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Пафос
0:0
Перерыв
АПОЭЛ
0'

Ход матча

36'
Пилеас Костас
Сильва Хонатан
 
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
АПОЭЛ
2.35
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, betboom.ru
3.65
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Пафос
АПОЭЛ

История личных встреч

Пафос
АПОЭЛ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

31 матч

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.69

Среднее время на гол

71
130

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.27

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.58
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.6
Силва Андерсон 4 0.4
Гольдар Давид 3 0.3
Жажа Коэльо 2 0.2
Шуньич Иван 2 0.2
Драгомир Влад 2 0.2
Танкович Муамер 1 0.1
Коррея Жоау 1 0.1
Родригеш Педру 1 0.1
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (1) 0.45
Маркиньос XXIII 4 0.36
Шебаке Иссам 2 0.18
Корбу Мариус 2 0.18
Пицци Луиш 2 (1) 0.18
Дражич Стефан 2 (1) 0.18
Техера Серхио 1 0.09
Лайфис Константинос 1 0.09
Донис Анастасиос 1 0.09
Сарфо Кингсли 1 0.09
Кинтилья Хави 1 0.09

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люккассен Деррик 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Танкович Муамер 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Кина Домингуш 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 2 0
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Дражич Стефан 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
9
Пафос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
АПОЭЛ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
7
32%
4
18%
61-75
4
18%
6
27%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0

Результаты матчей

Пафос
АПОЭЛ

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Пафос
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
1
2.5
2
3
2
2
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
6
3
4
5
2.5
5
4
2
7
3.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 10 8 2 0 22 - 5 26
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 3 2 22 - 5 21
4.
Омония Никосия
 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 0:0 11 2 2 7 12 - 24 8
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 11 0 4 7 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 0:0 5 3 2 0 12 - 2 11
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 3 0 12 - 0 12
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 0:0 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 0:0 5 0 3 2 2 - 5 3
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
АПОЭЛ
2.35
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, betboom.ru
3.65
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 0:0 АПОЭЛ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пафос
АПОЭЛ
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный