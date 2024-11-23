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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Пафос
2:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
51' Гол
Танкович Муамер
1:1
61' Гол
Дражич Стефан
75' Желтая карточка
Лайфис Константинос
2:1
89' Гол
Коррея Жоау
90' Красная карточка
Петрович Радосав
90' Желтая карточка
Белек Вид
90'+10
Пафос
АПОЭЛ

История личных встреч

Пафос
АПОЭЛ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

31 матч

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.69

Среднее время на гол

71
130

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.27

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.58
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.6
Силва Андерсон 4 0.4
Гольдар Давид 3 0.3
Жажа Коэльо 2 0.2
Танкович Муамер 2 0.2
Коррея Жоау 2 0.2
Шуньич Иван 2 0.2
Драгомир Влад 2 0.2
Родригеш Педру 1 0.1
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (1) 0.45
Маркиньос XXIII 4 0.36
Дражич Стефан 3 (1) 0.27
Шебаке Иссам 2 0.18
Корбу Мариус 2 0.18
Пицци Луиш 2 (1) 0.18
Техера Серхио 1 0.09
Лайфис Константинос 1 0.09
Донис Анастасиос 1 0.09
Сарфо Кингсли 1 0.09
Кинтилья Хави 1 0.09

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люккассен Деррик 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Танкович Муамер 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Кина Домингуш 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 2 0
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Петрович Радосав 0 1
Эль-Араби Юссеф 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Дражич Стефан 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
9
Пафос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
АПОЭЛ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
7
29%
29%
5
22%
61-75
5
21%
6
26%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0

Результаты матчей

Пафос
АПОЭЛ

Точный счет

4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пафос
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
4
6
2.5
5
5
2
8
3.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
4.
Омония Никосия
 0:0 11 6 2 3 22 - 13 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 3 3 9 - 7 15
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 0:1 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 0:0 6 3 2 1 8 - 3 11
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 0:1 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 0:0 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Аполлон
 0:0 5 2 2 1 3 - 3 8
7.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 0:1 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
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