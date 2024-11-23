Тур: 11.
0'
1:0
51' ГолТанкович Муамер
1:1
61' ГолДражич Стефан
75' Желтая карточкаЛайфис Константинос
2:1
89' ГолКоррея Жоау
90' Красная карточкаПетрович Радосав
90' Желтая карточкаБелек Вид
90'+10
Ход матча
51'
1:0
61'
1:1
80'
89'
2:1
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Михос СаввасВратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
43 Lautaro Cano
-
Главный тренер: Хименес Маноло
История личных встреч
Пафос
АПОЭЛ
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
31 матч
19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.69
Среднее время на гол
71
130
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.27
Среднее время на гол
48
71
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.58
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6
|0.6
|Силва Андерсон
|4
|0.4
|Гольдар Давид
|3
|0.3
|Жажа Коэльо
|2
|0.2
|Танкович Муамер
|2
|0.2
|Коррея Жоау
|2
|0.2
|Шуньич Иван
|2
|0.2
|Драгомир Влад
|2
|0.2
|Родригеш Педру
|1
|0.1
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (1)
|0.45
|Маркиньос XXIII
|4
|0.36
|Дражич Стефан
|3 (1)
|0.27
|Шебаке Иссам
|2
|0.18
|Корбу Мариус
|2
|0.18
|Пицци Луиш
|2 (1)
|0.18
|Техера Серхио
|1
|0.09
|Лайфис Константинос
|1
|0.09
|Донис Анастасиос
|1
|0.09
|Сарфо Кингсли
|1
|0.09
|Кинтилья Хави
|1
|0.09
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люккассен Деррик
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Танкович Муамер
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|2
|0
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Абанья Дэвид
|2
|0
|Петрович Радосав
|0
|1
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Дражич Стефан
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
9
Пафос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
АПОЭЛ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
7
29%
29%
5
22%
61-75
5
21%
6
26%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
Результаты матчей
Пафос
АПОЭЛ
Точный счет
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Пафос
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
55
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|7.
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|1:0
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|5
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5