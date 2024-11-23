Тур: 11.
0:1
Второй тайм: 81'
0'
7' Желтая карточкаФакундо Гарсия
0:1
16' ГолШабанаджович Анел
39' Желтая карточкаAndreas Fragkou
Ход матча
16'
39'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Fabinho IV
-
-
-
-
-
-
-
47 Jay Enem
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Неа Саламина
Омония 29-го Мая
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.27
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.18
|Гбелле Гарланд
|2
|0.18
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.18
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.09
|Andreas Fragkou
|1
|0.09
|Тчаха Серж
|1
|0.09
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|4 (2)
|0.36
|Iasonas Pikis
|1
|0.09
|Фернандес Рашаан
|1
|0.09
|Шабанаджович Анел
|1
|0.09
|Jay Enem
|1
|0.09
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Тчаха Серж
|2
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|4
|0
|Факундо Гарсия
|4
|0
|Sotiris Fiakas
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Десланд Сильвен
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Фернандес Рашаан
|2
|0
|Adamos Andreou
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Шабанаджович Анел
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Омония 29-го Мая
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
5
0
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Омония 29-го Мая
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
71%
2
40%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
30%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1
Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3
Результаты матчей
Неа Саламина
Омония 29-го Мая
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Омония 29-го Мая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|7.
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|1:0
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|5
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5