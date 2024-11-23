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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Неа Саламина
0:1
Второй тайм: 81'
Омония 29-го Мая
0'
7' Желтая карточка
Факундо Гарсия
0:1
16' Гол
Шабанаджович Анел
39' Желтая карточка
Andreas Fragkou

Ход матча

7'
 
Факундо Гарсия
16'
0:1
Шабанаджович Анел
39'
Andreas Fragkou
 
46'
 
Sotiris Fiakas
Вилер Христос
60'
 
Jay Enem
Бела Жереми
64'
 
Карп Кэтэлин
Факундо Гарсия
68'
Мигелито
Konstantinos Koumpari
 
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Омония 29-го Мая
9.20
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3.95
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4.05
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Все Коэффициенты
Неа Саламина
Омония 29-го Мая

История личных встреч

Неа Саламина
Омония 29-го Мая

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
2:3
ВД
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.27
Дурмишай Фиорин 2 0.18
Гбелле Гарланд 2 0.18
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.18
Нарсинг Лусиано 1 0.09
Andreas Fragkou 1 0.09
Тчаха Серж 1 0.09
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 4 (2) 0.36
Iasonas Pikis 1 0.09
Фернандес Рашаан 1 0.09
Шабанаджович Анел 1 0.09
Jay Enem 1 0.09

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Веллиос Апостолос 2 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 4 0
Факундо Гарсия 4 0
Sotiris Fiakas 4 0
Карп Кэтэлин 2 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Фернандес Рашаан 2 0
Adamos Andreou 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Шабанаджович Анел 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Омония 29-го Мая
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

5
0
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Омония 29-го Мая
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
71%
2
40%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
30%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1
Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3

Результаты матчей

Неа Саламина
Омония 29-го Мая

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
4.
Омония Никосия
 0:0 11 6 2 3 22 - 13 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 3 3 9 - 7 15
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 0:1 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 0:0 6 3 2 1 8 - 3 11
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 0:1 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 0:0 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Аполлон
 0:0 5 2 2 1 3 - 3 8
7.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 0:1 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Andreas Frangos получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Омония 29-го Мая
9.20
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3.95
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4.05
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Где смотреть матч Неа Саламина 0:1 Омония 29-го Мая онлайн

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Неа Саламина
Омония 29-го Мая
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