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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Неа Саламина
0:1
Конец матча
Омония 29-го Мая
0'
7' Желтая карточка
Факундо Гарсия
0:1
16' Гол
Шабанаджович Анел
39' Желтая карточка
Andreas Fragkou
81' Желтая карточка
Savvas Kontopoulos
90' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
90'+16
Неа Саламина
Омония 29-го Мая

История личных встреч

Неа Саламина
Омония 29-го Мая

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
2:3
ВД
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.27
Дурмишай Фиорин 2 0.18
Гбелле Гарланд 2 0.18
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.18
Нарсинг Лусиано 1 0.09
Andreas Fragkou 1 0.09
Тчаха Серж 1 0.09
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 4 (2) 0.36
Iasonas Pikis 1 0.09
Фернандес Рашаан 1 0.09
Шабанаджович Анел 1 0.09
Jay Enem 1 0.09

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Веллиос Апостолос 2 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Savvas Kontopoulos 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 4 0
Факундо Гарсия 4 0
Sotiris Fiakas 4 0
Карп Кэтэлин 3 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Фернандес Рашаан 2 0
Adamos Andreou 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Шабанаджович Анел 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Омония 29-го Мая
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

5
0
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Омония 29-го Мая
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
63%
2
40%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1
Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3

Результаты матчей

Неа Саламина
Омония 29-го Мая

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Andreas Frangos получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Г О О О О Л - Шабанаджович Анел бьет в цель!
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