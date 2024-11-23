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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Штурм Грац
6:0
Второй тайм: 84'
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
9' Гол
Бовинг Виллиам
23' Желтая карточка
Лавале Димитри
2:0
33' Гол
Бирет Мика
36' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
3:0
38' Гол
Бирет Мика
4:0
40' Гол
Гайрхофер Никлас
5:0
50' Гол
Бовинг Виллиам
80' Желтая карточка
Айву Эмануэль
80' Желтая карточка
Тошевски Давид
82' Желтая карточка
Бонна Соломон
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
8
Ялькуйе
Малик
21
Чуквуани
Точи
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
30
Simon
Spari
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
18
Салифу
Дикени
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
6
Кох
Тобиас
7
Florian
Jaritz
9
Nicolas
Binder
77
Бобциен
Бен
Штурм Грац
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
3-1-4-2

История личных встреч

Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:0
Б
0:4
ТМК
3:1
Б
0:3
Б
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.44

Среднее время на гол

66
62

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.31
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
50

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 10 0.71
Китеишвили Отар 6 (2) 0.43
Бовинг Виллиам 3 0.21
Чуквуани Точи 2 0.14
Ярдымджи Эренджан 2 0.14
Ятта Сиди 2 0.14
Гргич Леон 2 0.14
Хорват Томи 1 0.07
Лавале Димитри 1 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.07
Ялькуйе Малик 1 0.07
Айву Эмануэль 1 0.07
Гайрхофер Никлас 1 0.07
Звонарек Ловро 1 0.07
Горенц-Станкович Йон 0 0
Джонстон Макс 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 6 (3) 0.46
Верницниг Кристофер 1 0.08
Тошевски Давид 1 0.08
Кох Тобиас 1 0.08
Дель Лоренц 1 0.08
Nicolas Binder 1 0.08
Видра Филипп 1 0.08
Jannik Robatsch 1 0.08
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 6 0
Ятта Сиди 3 1
Лавале Димитри 4 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Ярдымджи Эренджан 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Ялькуйе Малик 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 6 0
Штрауди Симон 4 0
Jannik Robatsch 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Бобциен Бен 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Бонна Соломон 1 1
Кох Тобиас 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Штурм Грац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аустрия Клагенфурт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
8
Штурм Грац
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аустрия Клагенфурт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

19
6
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
7
37%
1
17%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
5
45%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
10%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

29
14
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
7%
3
21%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
9
31%
4
29%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
13%
6
32%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1
ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
3
3
3
4
2.5
1
5
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
10
3
1.5
4
8
3
10
2.5
1
11
3
10
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6:0 14 10 2 2 35 - 15 32
2.
Рапид Вена
 0:0 14 7 6 1 18 - 12 27
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 12 5 4 3 16 - 15 19
5.
ЛАСК
 1:1 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
7.
Блау-Вайсс Линц
 13 5 2 6 16 - 18 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:6 13 4 3 6 13 - 26 15
10.
Сваровски Тироль
 0:0 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 18 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Штурм Грац
 6:0 8 6 1 1 25 - 9 19
3.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 4 0 2 8 - 3 12
5.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 5 3 2 0 10 - 3 11
6.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:6 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 1:1 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 0:0 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6:0 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 1:1 7 3 2 2 9 - 8 11
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Рапид Вена
 0:0 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:6 7 2 1 4 5 - 18 7
8.
Сваровски Тироль
 0:0 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (2)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Ничья
    Аустрия Клагенфурт
    1.40
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    7.50
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    85.00
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    Штурм Грац
    Аустрия Клагенфурт
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