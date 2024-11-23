Тур: 14. Стадион: Меркур-Арена.
7:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБовинг Виллиам
23' Желтая карточкаЛавале Димитри
2:0
33' ГолЯтта Сиди
36' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
3:0
38' ГолБирет Мика
4:0
40' ГолГайрхофер Никлас
5:0
55' ГолБовинг Виллиам
6:0
65' ГолБирет Мика
80' Желтая карточкаАйву Эмануэль
80' Желтая карточкаТошевски Давид
82' Желтая карточкаБонна Соломон
7:0
90' ГолГргич Леон
90'+3
Ход матча
9'
1:0
23'
33'
2:0
36'
38'
3:0
40'
4:0
55'
5:0
65'
6:0
69'
80'
80'
82'
90'
7:0
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиНападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Юрген Зоймель
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бобциен БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.44
Среднее время на гол
66
62
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.31
1.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
50
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|10
|0.71
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.43
|Бовинг Виллиам
|3
|0.21
|Ятта Сиди
|3
|0.21
|Гргич Леон
|3
|0.21
|Чуквуани Точи
|2
|0.14
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0.14
|Хорват Томи
|1
|0.07
|Лавале Димитри
|1
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.07
|Ялькуйе Малик
|1
|0.07
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|Гайрхофер Никлас
|1
|0.07
|Звонарек Ловро
|1
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|6 (3)
|0.46
|Верницниг Кристофер
|1
|0.08
|Тошевски Давид
|1
|0.08
|Кох Тобиас
|1
|0.08
|Дель Лоренц
|1
|0.08
|Nicolas Binder
|1
|0.08
|Видра Филипп
|1
|0.08
|Jannik Robatsch
|1
|0.08
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Ятта Сиди
|3
|1
|Лавале Димитри
|4
|0
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Штрауди Симон
|4
|0
|Jannik Robatsch
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Бонна Соломон
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Niklas Szerencsi
|3
|0
|Кох Тобиас
|2
|0
|Тошевски Давид
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Штурм Грац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
8
Штурм Грац
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аустрия Клагенфурт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
26
6
10 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
1
17%
16-30
7
27%
1
17%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
5
19%
2
33%
61-75
8
31%
1
17%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
3
17%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
36
14
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
8%
3
21%
1-15
3
8%
2
14%
16-30
9
25%
1
7%
31-45
4
11%
1
7%
46-60
7
19%
3
21%
61-75
10
28%
4
29%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
4
27%
2
8%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
27%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1
ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
62
33
44
15
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
113
49
410
112
410
311
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6