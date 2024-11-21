Тур: 20.
Позже
История личных встреч
Балтика
Родина Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|5 (2)
|0.26
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.16
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.16
|Пряхин Сергей
|2
|0.11
|Никишин Кирилл
|2
|0.11
|Петров Илья
|1
|0.05
|Ковалёв Юрий
|1
|0.05
|Мохаммад Амир
|1
|0.05
|Маляров Кирилл
|1
|0.05
|Осипов Александр
|1
|0.05
|Варатынов Сергей
|1
|0.05
|Гассама Натан
|1
|0.05
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|7
|0.37
|Рейна Йорди
|4
|0.21
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0.11
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.05
|Калмыков Амур
|1
|0.05
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.05
|Бурлаков Матвей
|1
|0.05
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пряхин Сергей
|6
|0
|Андраде Кевин
|6
|0
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Мохаммад Амир
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Саусь Владислав
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Талалаев Андрей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|5
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Клещенко Александр
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|Бурлаков Матвей
|2
|0
|Агаев Алан
|1
|0
|Кане Мамаду
|1
|0
|Кожедуб Святослав
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Балтика
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
10
Балтика
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
5
38%
1
10%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
18%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
5
23%
5
28%
61-75
2
9%
1
6%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
14%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
36%
5
29%
29%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КАМАЗ - Балтика 0:1 Нефтехимик - Балтика 1:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Урал 0:1
Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Черноморец Нв 0:1 Родина Москва - Чайка 2:0 Урал - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1
Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0
Результаты матчей
Балтика
Родина Москва
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
Тоталы голов в матче
Балтика
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
73
44
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
54
47
36
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
811
613
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|24 - 12
|39
|2.
|Заявка
|19
|9
|10
|0
|36 - 15
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Заявка
|19
|6
|12
|1
|17 - 12
|30
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 15
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 30
|25
|10.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 20
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 15
|22
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|10 - 23
|19
|17.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|18.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|14 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|3.
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Балтика - Родина Москва
Исход игры
Балтика
88.9% (32)
Ничья
11.1% (4)
Родина Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (14)
Меньше
57.58% (19)
Обе команды забьют
Да
48.48% (16)
Нет
51.52% (17)
Популярный счёт
2:1 Балтика
33.3% (12)
1:0 Балтика
27.8% (10)
2:0 Балтика
16.7% (6)
3:1 Балтика
5.6% (2)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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