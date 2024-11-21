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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Балтика
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 36
Балтика 88.9% (32)
X 11.1% (4)
Родина Москва 0% (0)
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Балтика
Ничья
Родина Москва
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История личных встреч

Балтика
Родина Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 5 (2) 0.26
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.16
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.16
Пряхин Сергей 2 0.11
Никишин Кирилл 2 0.11
Петров Илья 1 0.05
Ковалёв Юрий 1 0.05
Мохаммад Амир 1 0.05
Маляров Кирилл 1 0.05
Осипов Александр 1 0.05
Варатынов Сергей 1 0.05
Гассама Натан 1 0.05
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 7 0.37
Рейна Йорди 4 0.21
Шадринцев Дмитрий 2 0.11
Гордюшенко Астемир 1 0.05
Калмыков Амур 1 0.05
Концевой Артём Александрович 1 0.05
Бурлаков Матвей 1 0.05

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пряхин Сергей 6 0
Андраде Кевин 6 0
Аванесян Тигран 4 0
Петров Илья 3 0
Мохаммад Амир 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Саусь Владислав 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Терентьев Денис 1 0
Талалаев Андрей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 5 0
Мусаев Леон 4 0
Клещенко Александр 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Бурлаков Матвей 2 0
Агаев Алан 1 0
Кане Мамаду 1 0
Кожедуб Святослав 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Балтика
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
10
Балтика
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Родина Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
5
38%
1
10%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
18%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
5
23%
5
28%
61-75
2
9%
1
6%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
14%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
36%
5
29%
29%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КАМАЗ - Балтика 0:1 Нефтехимик - Балтика 1:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Урал 0:1
Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Родина Москва - Черноморец Нв 0:1 Родина Москва - Чайка 2:0 Урал - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1
Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0

Результаты матчей

Балтика
Родина Москва

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%

Тоталы голов в матче

Балтика
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
4
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
7
1.5
3
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
8
11
1.5
6
13
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 19 11 6 2 24 - 12 39
2.
Торпедо Москва
 Заявка 19 9 10 0 36 - 15 37
3.
Урал
 Заявка 19 9 6 4 29 - 20 33
4.
Сочи
 Заявка 19 8 7 4 29 - 19 31
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 19 6 12 1 17 - 12 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Родина Москва
 Заявка 19 5 9 5 18 - 17 24
11.
Енисей
 Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 Заявка 19 5 5 9 19 - 24 20
15.
Шинник
 Заявка 19 4 7 8 12 - 20 19
16.
Сокол
 Заявка 19 4 7 8 10 - 23 19
17.
Алания
 Заявка 19 4 6 9 12 - 20 18
18.
Тюмень
 Заявка 19 2 3 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
5.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
6.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 Заявка 10 1 3 6 6 - 13 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 3 6 0 12 - 7 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
6.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
7.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
8.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
14.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Чайка Руденко Владислав 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 36
    Балтика 88.9% (32)
    X 11.1% (4)
    Родина Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Родина Москва
    3.40
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    Прогнозы на матч Балтика - Родина Москва

    Исход игры
    Балтика
    88.9% (32)
    Ничья
    11.1% (4)
    Родина Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (16)
    Нет
    51.52% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    33.3% (12)
    1:0 Балтика
    27.8% (10)
    2:0 Балтика
    16.7% (6)
    3:1 Балтика
    5.6% (2)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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