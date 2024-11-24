Тур: 13. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
3:1
Перерыв
0'
1:0
17' ГолКалоч Филип
2:0
41' ГолАхе Рагнар
2:1
45' ПенальтиФилипп Райан
3:1
45' ГолГанслик Даниэль
Ход матча
17'
1:0
41'
2:0
45'
2:1
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
28 Fabian Heck
-
-
18 Jannik Mause
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
28 Jona Borsum
-
15 Max Marie
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|7
|0.54
|Ганслик Даниэль
|3
|0.23
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.23
|Опоку Аарон
|2
|0.15
|Йокота Дайсуке
|1
|0.08
|Клемент Филипп
|1
|0.08
|Luca Sirch
|1
|0.08
|Риттер Марлон
|1
|0.08
|Калоч Филип
|1
|0.08
|Тачи Ричмонд
|1
|0.08
|Циммер Жан
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|7 (1)
|0.54
|Сабо Левенте
|3
|0.23
|Бичакчич Эрмин
|1
|0.08
|Кауфманн Фабио
|1
|0.08
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0.08
|Элерс Кевин
|1
|0.08
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Johan Gomez
|0
|0
|Еккель Пауль
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Элерс Кевин
|3
|0
|Краусе Робин
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Белль-Белль Леон
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бичакчич Эрмин
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
4
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
8
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Айнтрахт Бр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
5%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
17%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
4
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:2
3 раза 60%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
39
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|6
|1
|22 - 16
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 22
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|17 - 12
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|1:0
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|28 - 19
|20
|9.
|3:1
|13
|5
|5
|3
|23 - 19
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|28 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|22 - 22
|18
|13.
|13
|3
|4
|6
|23 - 26
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|20 - 26
|13
|15.
|1:3
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|16.
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|1
|10
|5 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|1:3
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|3:1
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|16 - 15
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|6.
|3:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|17.
|1:3
|7
|0
|2
|5
|5 - 20
|2
|18.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|7 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6