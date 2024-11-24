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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Кайзерслаутерн
3:1
Перерыв
Айнтрахт Бр
0'
1:0
17' Гол
Калоч Филип
2:0
41' Гол
Ахе Рагнар
2:1
45' Пенальти
Филипп Райан
3:1
45' Гол
Ганслик Даниэль

Ход матча

17'
Калоч Филип
(Ахе Рагнар)
1:0
41'
Ахе Рагнар
(Ганслик Даниэль)
2:0
45'
2:1
Филипп Райан
45'
Ганслик Даниэль
(Ронштадт Франк)
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Айнтрахт Бр
3.55
3.55
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
6
Туре
Альмами
27
Ронштадт
Франк
23
Аремю
Афииз
3
Florian
Kleinhansl
41
Йокота
Дайсуке
26
Калоч
Филип
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бичакчич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
17
Полтер
Себастьян
Кайзерслаутерн
3-3-2-2
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
5:0
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 7 0.54
Ганслик Даниэль 3 0.23
Томяк Борис 3 (2) 0.23
Опоку Аарон 2 0.15
Йокота Дайсуке 1 0.08
Клемент Филипп 1 0.08
Luca Sirch 1 0.08
Риттер Марлон 1 0.08
Калоч Филип 1 0.08
Тачи Ричмонд 1 0.08
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Florian Kleinhansl 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 7 (1) 0.54
Сабо Левенте 3 0.23
Бичакчич Эрмин 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Фабио Ди-Мичели 1 0.08
Элерс Кевин 1 0.08
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Еккель Пауль 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 0
Эльведи Ян 4 0
Калоч Филип 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Аремю Афииз 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Кауфманн Фабио 4 0
Даниэль Шернинг 2 1
Элерс Кевин 3 0
Краусе Робин 2 0
Еккель Пауль 2 0
Иванов Роберт 2 0
Белль-Белль Леон 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бичакчич Эрмин 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
8
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Айнтрахт Бр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
5%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
17%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:2
3 раза 60%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Магдебург
 1:0 13 5 6 2 21 - 17 21
8.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
9.
Кайзерслаутерн
 3:1 13 5 5 3 23 - 19 20
10.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
11.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
12.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
13.
Шальке 04
 13 3 4 6 23 - 26 13
14.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
15.
Айнтрахт Бр
 1:3 13 3 3 7 15 - 27 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 0:1 13 2 1 10 5 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 1:3 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Кайзерслаутерн
 3:1 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 0:1 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 1:0 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1:0 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 3:1 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 1:3 7 0 2 5 5 - 20 2
18.
Ян
 0:1 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 7 (1)
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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