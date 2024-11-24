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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Ян
0:1
Перерыв
Магдебург
0'
3' Желтая карточка
Livan Burcu
0:1
10' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
25' Желтая карточка
Leopold Wurm

Ход матча

3'
 
Livan Burcu
10'
0:1
Эль-Ханкури Мохамед
(Лорик Самуэль)
25'
Leopold Wurm
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Магдебург
4.05
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3.70
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3.65
Все Коэффициенты
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
1
Райманн
Доминик
5
Tobias
Mueller
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
2
Лорик
Самуэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
17
Нолленбергер
Александер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
Ян
3-4-2-1
Магдебург
3-3-1-3

История личных встреч

Ян
Магдебург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:3
Б3
1:2
Б3
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.08
Вит Кристиан 1 (1) 0.08
Прёгер Кай 1 0.08
Eric Hottmann 1 0.08
Ганаус Ноа 1 0.08
Bryan Hein 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.38
Хёршер Филипп 3 0.23
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.15
Амаечи Ксавьер 2 0.15
Livan Burcu 2 0.15
Матисен Маркус 1 0.08
Нолленбергер Александер 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Лорик Самуэль 1 0.08
Кремпицки Коннор 1 0.08
Гнака Силас 1 0.08
Михель Фалько 1 0.08
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 3 1
Прёгер Кай 4 0
Баллас Флориан 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Nico Ochojski 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 5 1
Югоне Жан 5 0
Карс Мартейн 2 1
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Кремпицки Коннор 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Livan Burcu 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

0
6
Ян
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
20%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

7
20
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
5
25%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Пропущено

30
17
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
17%
4
24%
1-15
5
17%
3
18%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
11
37%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3
Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0

Результаты матчей

Ян
Магдебург

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ян
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Магдебург
 1:0 13 5 6 2 21 - 17 21
8.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
9.
Кайзерслаутерн
 3:1 13 5 5 3 23 - 19 20
10.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
11.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
12.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
13.
Шальке 04
 13 3 4 6 23 - 26 13
14.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
15.
Айнтрахт Бр
 1:3 13 3 3 7 15 - 27 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 0:1 13 2 1 10 5 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 1:3 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Кайзерслаутерн
 3:1 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 0:1 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 1:0 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1:0 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 3:1 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 1:3 7 0 2 5 5 - 20 2
18.
Ян
 0:1 6 0 0 6 3 - 22 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 7 (1)
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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  • Первый тайм
  • 25'
    Леопольд Вурм получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Самюэль Лорик сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Эль-Ханкури Мохамед бьет в цель!
  • 3'
    Ливан Бурку получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Магдебург
4.05
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3.70
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3.65
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Где смотреть матч Ян 0:1 Магдебург онлайн

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Ян
Магдебург
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