Тур: 13. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
Ход матча
3'
10'
25'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
-
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Ян
Магдебург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.08
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Прёгер Кай
|1
|0.08
|Eric Hottmann
|1
|0.08
|Ганаус Ноа
|1
|0.08
|Bryan Hein
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.38
|Хёршер Филипп
|3
|0.23
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.15
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.15
|Livan Burcu
|2
|0.15
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|Нолленбергер Александер
|1
|0.08
|Югоне Жан
|1
|0.08
|Лорик Самуэль
|1
|0.08
|Кремпицки Коннор
|1
|0.08
|Гнака Силас
|1
|0.08
|Михель Фалько
|1
|0.08
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leopold Wurm
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Баллас Флориан
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Nico Ochojski
|2
|0
|Булик Расим
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Гебхардт Феликс
|2
|0
|Гальен Деян
|0
|1
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Ганаус Ноа
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|0
|Карс Мартейн
|2
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Михель Фалько
|1
|1
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Livan Burcu
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
3
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
0
6
Ян
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
20%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
7
20
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
5
25%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
29%
4
20%
76-90
Пропущено
30
17
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
17%
4
24%
1-15
5
17%
3
18%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
11
37%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3
Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0
Результаты матчей
Ян
Магдебург
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ян
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
93
111
84
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|6
|1
|22 - 16
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 22
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|17 - 12
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|1:0
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|28 - 19
|20
|9.
|3:1
|13
|5
|5
|3
|23 - 19
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|28 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|22 - 22
|18
|13.
|13
|3
|4
|6
|23 - 26
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|20 - 26
|13
|15.
|1:3
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|16.
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|1
|10
|5 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|1:3
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|3:1
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|16 - 15
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|1:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|6.
|3:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|17.
|1:3
|7
|0
|2
|5
|5 - 20
|2
|18.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|7 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6