  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Ян
0:1
Конец матча
Магдебург
0'
3' Желтая карточка
Livan Burcu
0:1
10' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
25' Желтая карточка
Leopold Wurm
48' Желтая карточка
Лорик Самуэль
73' Желтая карточка
Гейпль Андреас
80' Желтая карточка
Eric Hottmann
82' Желтая карточка
Nico Ochojski
87' Желтая карточка
Матисен Маркус
88' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
89' Желтая карточка
Кристиан Титц
0:1
89' Не забитый пенальти
Вит Кристиан
90'+6

Ход матча

3'
 
Livan Burcu
10'
0:1
Эль-Ханкури Мохамед
(Лорик Самуэль)
25'
Leopold Wurm
 
46'
 
Сека Джейсон
Livan Burcu
48'
 
Лорик Самуэль
62'
 
Abu-Bekir El-Zein
Лорик Самуэль
69'
Eric Hottmann
Кюльветтер Кристиан
 
73'
Гейпль Андреас
 
75'
Mansour Ouro-Tagba
Прёгер Кай
 
75'
Nico Ochojski
Гейпль Андреас
 
80'
Eric Hottmann
 
82'
Nico Ochojski
 
85'
Elias Huth III
Эрнст Себастьян
 
87'
 
Матисен Маркус
88'
 
Эль-Ханкури Мохамед
89'
 
Кристиан Титц
89'
Вит Кристиан
0:1
90'
 
Михель Фалько
Нолленбергер Александер
90'
 
Pierre Nadjombe
Хёршер Филипп

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 286 Количество передач 491
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
1
Райманн
Доминик
5
Tobias
Mueller
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
2
Лорик
Самуэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
17
Нолленбергер
Александер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
Ян
3-4-2-1
Магдебург
3-3-1-3

История личных встреч

Ян
Магдебург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:3
Б3
1:2
Б3
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.08
Вит Кристиан 1 (1) 0.08
Прёгер Кай 1 0.08
Eric Hottmann 1 0.08
Ганаус Ноа 1 0.08
Bryan Hein 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.38
Хёршер Филипп 3 0.23
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.15
Амаечи Ксавьер 2 0.15
Livan Burcu 2 0.15
Матисен Маркус 1 0.08
Нолленбергер Александер 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Лорик Самуэль 1 0.08
Кремпицки Коннор 1 0.08
Гнака Силас 1 0.08
Михель Фалько 1 0.08
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 3 1
Гейпль Андреас 4 0
Прёгер Кай 4 0
Баллас Флориан 3 0
Nico Ochojski 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Eric Hottmann 1 0
Котер Доминик 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 1
Югоне Жан 5 0
Карс Мартейн 2 1
Эль-Ханкури Мохамед 3 0
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Кремпицки Коннор 2 0
Livan Burcu 2 0
Кристиан Титц 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Лорик Самуэль 1 0
Хоти Анди 1 0

Результаты матчей

Ян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

0
6
Ян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Магдебург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

2
15
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
20%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

7
21
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 3
0
0%
6
29%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
29%
4
19%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
6
19%
4
24%
1-15
5
16%
3
18%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
11
35%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3
Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0

Результаты матчей

Ян
Магдебург

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
10 раз 77%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ян
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
10
0.5
Больше Меньше
10
3
1
12
1.5
8
5
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Магдебург
 13 5 6 2 21 - 17 21
8.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 5 3 23 - 20 20
10.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
11.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
12.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
13.
Шальке 04
 13 3 4 6 23 - 26 13
14.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
15.
Айнтрахт Бр
 13 3 3 7 16 - 27 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 13 2 1 10 5 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 8 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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    • 48'
      Самюэль Лорик получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Ливан Бурку уходит с поля. Сека Джейсон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Леопольд Вурм получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Самюэль Лорик сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Эль-Ханкури Мохамед бьет в цель!
    • 3'
      Ливан Бурку получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ян 0:1 Магдебург онлайн

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