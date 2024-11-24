Тур: 13. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0'
3' Желтая карточкаLivan Burcu
0:1
10' ГолЭль-Ханкури Мохамед
25' Желтая карточкаLeopold Wurm
48' Желтая карточкаЛорик Самуэль
73' Желтая карточкаГейпль Андреас
80' Желтая карточкаEric Hottmann
82' Желтая карточкаNico Ochojski
87' Желтая карточкаМатисен Маркус
88' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
89' Желтая карточкаКристиан Титц
0:1
89' Не забитый пенальтиВит Кристиан
90'+6
Ход матча
3'
10'
25'
48'
73'
80'
82'
87'
89'
89'
0:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
286 Количество передач 491
-
42 Владение мячом, % 58
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
-
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Ян
Магдебург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.08
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Прёгер Кай
|1
|0.08
|Eric Hottmann
|1
|0.08
|Ганаус Ноа
|1
|0.08
|Bryan Hein
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.38
|Хёршер Филипп
|3
|0.23
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.15
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.15
|Livan Burcu
|2
|0.15
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|Нолленбергер Александер
|1
|0.08
|Югоне Жан
|1
|0.08
|Лорик Самуэль
|1
|0.08
|Кремпицки Коннор
|1
|0.08
|Гнака Силас
|1
|0.08
|Михель Фалько
|1
|0.08
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leopold Wurm
|3
|1
|Гейпль Андреас
|4
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Баллас Флориан
|3
|0
|Nico Ochojski
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Булик Расим
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Гебхардт Феликс
|2
|0
|Гальен Деян
|0
|1
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Eric Hottmann
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Ганаус Ноа
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|1
|Югоне Жан
|5
|0
|Карс Мартейн
|2
|1
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Михель Фалько
|1
|1
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Livan Burcu
|2
|0
|Кристиан Титц
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Лорик Самуэль
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
Результаты матчей
Ян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
3
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
0
6
Ян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Магдебург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
2
15
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
20%
2
22%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
7
21
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 3
0
0%
6
29%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
29%
4
19%
76-90
Пропущено
31
17
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
6
19%
4
24%
1-15
5
16%
3
18%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
11
35%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3
Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0
Результаты матчей
Ян
Магдебург
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 77%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ян
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
310
Больше Меньше
103
112
85
112
211
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|8 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6