Тур: 13. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Рапуано Антонио
Ход матча
23'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
295 Количество передач 173
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Болонья
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
31 матч
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.94
1.13
Среднее время на гол
46
79
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
71
102
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.61
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|5 (1)
|0.38
|Диа Булайе
|4
|0.31
|Дзакканьи Маттиа
|4 (2)
|0.31
|Педро Родригес
|3
|0.23
|Нослин Тейяни
|2
|0.15
|Весино Матиас
|1
|0.08
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|Исаксен Густав
|1
|0.08
|Патрик
|1
|0.08
|Хила Марио
|1
|0.08
|Чауна Лум
|1
|0.08
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|5 (1)
|0.42
|Кастро Сантьяго
|4
|0.33
|Одгор Йенс
|2
|0.17
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.08
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.08
|Айлинг Самуэль
|1
|0.08
|Фаббьян Джованни
|1
|0.08
|Миранда Хуан
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исаксен Густав
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Тавареш Нуну
|2
|1
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Хила Марио
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Побега Томмазо
|2
|1
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
5
Лацио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
4
Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
16%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
36%
5
31%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
5
36%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5
Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0
Результаты матчей
Лацио
Болонья
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лацио
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
51
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
84
56
48
110
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
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|Фиорентина
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|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
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|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Рома
|Писилли Никколо
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Болонья
Исход игры
Лацио
82.8% (106)
Ничья
15.6% (20)
Болонья
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
2:1 Лацио
46.9% (60)
1:0 Лацио
12.5% (16)
2:0 Лацио
11.7% (15)
1:1 Ничья
6.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Лацио
1.6% (2)
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