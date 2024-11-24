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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Лацио
0:0
Перерыв
Болонья
0'
23' Желтая карточка
Побега Томмазо
35' Вторая желтая карточка
Побега Томмазо

Ход матча

23'
 
Побега Томмазо
35'
 
Побега Томмазо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 295 Количество передач 173
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 124
Лацио 83.1% (103)
X 15.3% (19)
Болонья 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
5
Весино
Матиас
9
Педро
Родригес
11
Кастельянос
Валентин
10
Дзакканьи
Маттиа
34
Равалья
Федерико
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
18
Побега
Томмазо
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Кастро
Сантьяго
Лацио
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Болонья

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

31 матч

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Среднее время на гол

46
79

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

71
102

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.61
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.38
Диа Булайе 4 0.31
Дзакканьи Маттиа 4 (2) 0.31
Педро Родригес 3 0.23
Нослин Тейяни 2 0.15
Весино Матиас 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Исаксен Густав 1 0.08
Патрик 1 0.08
Хила Марио 1 0.08
Чауна Лум 1 0.08
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.42
Кастро Сантьяго 4 0.33
Одгор Йенс 2 0.17
Карлссон Йеспер III 1 0.08
Урбаньски Кацпер 1 0.08
Айлинг Самуэль 1 0.08
Фаббьян Джованни 1 0.08
Миранда Хуан 0 0
Ндой Дан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Густав 4 0
Ровелла Николо 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Побега Томмазо 2 1
Урбаньски Кацпер 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ндой Дан 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Лацио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
4
Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
16%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
36%
5
31%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
5
36%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5
Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0

Результаты матчей

Лацио
Болонья

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лацио
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
5
6
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 0:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 0:0 Заявка 12 4 7 1 15 - 13 19
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
2.
Лацио
 0:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Болонья
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 10 12
6.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Лацио
 0:0 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
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Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Рома Писилли Никколо 5
Весь список
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Это был отличный перфоманс от команды Лацио, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Лацио: 64%, Болонья: 36%.
  • 48'
    Болонья контролирует мяч.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 47'
    Пеллегрини Лука задерживает мяч рукой
  • 47'
    Педро Родригес из команды Лацио подал угловой слева.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.9% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Лацио 83.1% (103)
    X 15.3% (19)
    Болонья 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Болонья
    3.50
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    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Болонья

    Исход игры
    Лацио
    82.8% (106)
    Ничья
    15.6% (20)
    Болонья
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.55% (71)
    Меньше
    35.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    46.9% (60)
    1:0 Лацио
    12.5% (16)
    2:0 Лацио
    11.7% (15)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    3:1 Лацио
    1.6% (2)
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