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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Лацио
3:0
Конец матча
Болонья
0'
23' Желтая карточка
Побега Томмазо
35' Вторая желтая карточка
Побега Томмазо
63' Желтая карточка
Жиго Самуэль
1:0
68' Гол
Жиго Самуэль
2:0
72' Гол
Дзакканьи Маттиа
84' Желтая карточка
Чауна Лум
90' Желтая карточка
Хольм Эмиль
90' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
3:0
90' Гол
Деле-Баширу Фисайо
90'+4

Ход матча

23'
 
Побега Томмазо
35'
 
Побега Томмазо
46'
 
Моро Никола
Орсолини Риккардо
46'
 
Урбаньски Кацпер
Карлссон Йеспер
46'
Жиго Самуэль
Романьоли Алессио
 
60'
Диа Булайе
Весино Матиас
 
60'
Исаксен Густав
Педро Родригес
 
63'
Жиго Самуэль
 
68'
Жиго Самуэль
1:0
72'
Дзакканьи Маттиа
(Пеллегрини Лука)
2:0
74'
Одгор Йенс
Дзакканьи Маттиа
 
74'
Чауна Лум
Даллинга Тийс
 
74'
 
Фаббьян Джованни
Фройлер Ремо
81'
 
Хольм Эмиль
Кастро Сантьяго
84'
Чауна Лум
 
85'
Деле-Баширу Фисайо
Кастельянос Валентин
 
90'
 
Хольм Эмиль
90'
Пеллегрини Лука
 
90'
Деле-Баширу Фисайо
(Исаксен Густав)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 615 Количество передач 266
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 128
Лацио 82.8% (106)
X 15.6% (20)
Болонья 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
5
Весино
Матиас
9
Педро
Родригес
11
Кастельянос
Валентин
10
Дзакканьи
Маттиа
34
Равалья
Федерико
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
18
Побега
Томмазо
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Кастро
Сантьяго
Лацио
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Болонья

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

31 матч

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Среднее время на гол

46
79

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

71
102

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.61
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 5 (2) 0.38
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.38
Диа Булайе 4 0.31
Педро Родригес 3 0.23
Нослин Тейяни 2 0.15
Исаксен Густав 1 0.08
Весино Матиас 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Патрик 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Хила Марио 1 0.08
Деле-Баширу Фисайо 1 0.08
Чауна Лум 1 0.08
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.42
Кастро Сантьяго 4 0.33
Одгор Йенс 2 0.17
Карлссон Йеспер III 1 0.08
Урбаньски Кацпер 1 0.08
Айлинг Самуэль 1 0.08
Фаббьян Джованни 1 0.08
Миранда Хуан 0 0
Ндой Дан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Густав 4 0
Ровелла Николо 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Чауна Лум 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Побега Томмазо 2 1
Урбаньски Кацпер 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ндой Дан 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Лацио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
4
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Болонья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
4
33%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
4
14%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
10
36%
5
31%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
5
36%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
2
14%
6
40%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5
Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0

Результаты матчей

Лацио
Болонья

Точный счет

2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лацио
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
5
2
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
4
1.5
5
7
5
8
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Рома Писилли Никколо 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Лацио: 70%, Болонья: 30%.
  • 92'
    Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Лацио начинает контратаку
  • 92'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 92'
    Исаксен Густав сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Фисайо Деле-Баширу забивает с правой ноги!
  • 92'
    Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Пеллегрини Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 91'
    Хольм Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 91'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 91'
    Пеллегрини Лука наказан за толчок Хольм Эмиль
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лацио: 70%, Болонья: 30%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Лацио 82.8% (106)
    X 15.6% (20)
    Болонья 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 3:0 Болонья

    Исход игры
    Лацио
    82.8% (106)
    Ничья
    15.6% (20)
    Болонья
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.55% (71)
    Меньше
    35.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    46.9% (60)
    1:0 Лацио
    12.5% (16)
    2:0 Лацио
    11.7% (15)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    3:1 Лацио
    1.6% (2)
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