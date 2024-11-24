Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Г О О О О Л - Фисайо Деле-Баширу забивает с правой ноги!

84' Удар от ворот произведет Болонья

84' Чауна Лум не смог попасть в створ ударом издали

83' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Болонья

72' Г О О О О Л - Дзакканьи Маттиа забивает с правой ноги!

72' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Г О О О О О О Л - Жиго Самуэль из команды Лацио головой вбивает мяч в сетку.

68' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лацио

66' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Кастельянос Валентин из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Матч возобновлен

64' Кастро Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Жиго Самуэль получил желтую карточку от судьи

61' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

60' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Болонья

57' Весино Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Весино Матиас из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Дзакканьи Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Дзакканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.