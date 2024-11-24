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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Комо
0:1
Второй тайм: 56'
Фиорентина
0'
0:1
19' Гол
Адли Ясин
29' Желтая карточка
Пас Николас

Ход матча

19'
0:1
Адли Ясин
(Бельтран Лукас)
29'
Пас Николас
 
46'
Иовин Алессио
Сала Марко
 
56'
 
Соттиль Риккардо
Катальди Данило

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 114
Комо 1.8% (2)
X 10.5% (12)
Фиорентина 87.7% (100)
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Ничья
Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
26
Энгельхардт
Янник
33
Да
Кунья
Лукас
16
Фадера
Алию
79
Пас
Николас
18
Морено
Альберто
10
Кутроне
Патрик
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
4
Бове
Эдоардо
20
Кин
Мойзе
Комо
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.31
Стрефецца Габриэль 2 0.15
Пас Николас 1 0.08
Фадера Алию 1 0.08
Маццителли Лука 1 0.08
Белотти Андреа 1 0.08
Да Кунья Лукас 1 0.08
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 8 0.62
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.23
Адли Ясин 2 0.15
Бельтран Лукас 2 (1) 0.15
Госенс Робин 2 0.15
Кольпани Андреа 2 0.15
Катальди Данило 2 0.15
Бове Эдоардо 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Мартинес Куарта Лукас 1 0.08
Раньери Лука 0 0
Де Хеа Давид 0 0
Куаме Кристиан 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 4 0
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Пас Николас 2 0
Верди Симоне 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Кин Мойзе 2 0
Раньери Лука 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
13
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фиорентина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
3
60%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
3
21%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
5
45%
4
17%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
1
9%
3
13%
76-90

Пропущено

25
11
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
36%
16-30
4
16%
5
45%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
9
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0
Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1

Результаты матчей

Комо
Фиорентина

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
2.
Фиорентина
 1:0 Заявка 13 8 4 1 26 - 10 28
3.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
4.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 0:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 0:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 24 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 0:0 Заявка 13 1 6 6 10 - 15 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 1:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 0:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Комо
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Сала Марко уходит с поля и его заменяет Иовин Алессио
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Фиорентина.
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      2.22 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Комо 1.8% (2)
    X 10.5% (12)
    Фиорентина 87.7% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Комо
    Ничья
    Фиорентина
    4.00
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    3.90
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    2.22
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    Где смотреть матч Комо 0:1 Фиорентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Комо
    1.8% (2)
    Ничья
    10.5% (12)
    Фиорентина
    87.7% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    39.5% (45)
    0:1 Фиорентина
    20.2% (23)
    0:2 Фиорентина
    17.5% (20)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    1:3 Фиорентина
    4.4% (5)
    0:3 Фиорентина
    1.8% (2)
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    Фиорентина
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