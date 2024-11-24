Тур: 13. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Маркетти Маттео
0:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолАдли Ясин
29' Желтая карточкаПас Николас
58' Желтая карточкаБельтран Лукас
0:2
68' ГолКин Мойзе
88' Желтая карточкаДоссена Альберто
90' Красная карточкаДоссена Альберто
90'+6
Ход матча
19'
0:1
29'
58'
68'
0:2
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
506 Количество передач 379
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Фадера
Алию
79
Пас
Николас
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
29
Адли
Ясин
20
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
-
57 Феола ВильямЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.31
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.15
|Пас Николас
|1
|0.08
|Фадера Алию
|1
|0.08
|Маццителли Лука
|1
|0.08
|Белотти Андреа
|1
|0.08
|Да Кунья Лукас
|1
|0.08
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|9
|0.69
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.23
|Адли Ясин
|2
|0.15
|Бельтран Лукас
|2 (1)
|0.15
|Госенс Робин
|2
|0.15
|Кольпани Андреа
|2
|0.15
|Катальди Данило
|2
|0.15
|Бове Эдоардо
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Паризи Фабьяно
|1
|0.08
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.08
|Раньери Лука
|0
|0
|Де Хеа Давид
|0
|0
|Соттиль Риккардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Доссена Альберто
|1
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Пас Николас
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фиорентина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фиорентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
13
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Фиорентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
50%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
3
60%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
3
21%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
11
26
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
3
27%
7
27%
31-45
5
45%
4
15%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
1
9%
3
12%
76-90
Пропущено
27
11
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
4
36%
16-30
4
15%
5
45%
31-45
4
15%
1
9%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
9
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0
Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1
Результаты матчей
Комо
Фиорентина
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Комо
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
17
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
85
211
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 9
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 0:2 Фиорентина
Исход игры
Комо
1.8% (2)
Ничья
10.5% (12)
Фиорентина
87.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
39.5% (45)
0:1 Фиорентина
20.2% (23)
0:2 Фиорентина
17.5% (20)
1:1 Ничья
8.8% (10)
1:3 Фиорентина
4.4% (5)
0:3 Фиорентина
1.8% (2)
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