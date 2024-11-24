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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Комо
0:2
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
19' Гол
Адли Ясин
29' Желтая карточка
Пас Николас
58' Желтая карточка
Бельтран Лукас
0:2
68' Гол
Кин Мойзе
88' Желтая карточка
Доссена Альберто
90' Красная карточка
Доссена Альберто
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Адли Ясин
(Бельтран Лукас)
29'
Пас Николас
 
46'
Иовин Алессио
Сала Марко
 
56'
 
Соттиль Риккардо
Катальди Данило
58'
 
Бельтран Лукас
66'
 
Иконе Жонатан
Бельтран Лукас
66'
 
Мартинес Куарта Лукас
Кольпани Андреа
68'
0:2
Кин Мойзе
(Соттиль Риккардо)
78'
Джек Феллипе
Барба Федерико
 
79'
Верди Симоне
Энгельхардт Янник
 
79'
Белотти Андреа
Фадера Алию
 
81'
 
Кайоде Майкл
Додо Домилсон
81'
 
Понграчич Марин
Раньери Лука
86'
Браунёдер Маттиас
Да Кунья Лукас
 
88'
Доссена Альберто
 
90'
Доссена Альберто
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 506 Количество передач 379
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 114
Комо 1.8% (2)
X 10.5% (12)
Фиорентина 87.7% (100)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
26
Энгельхардт
Янник
33
Да
Кунья
Лукас
16
Фадера
Алию
79
Пас
Николас
18
Морено
Альберто
10
Кутроне
Патрик
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
4
Бове
Эдоардо
20
Кин
Мойзе
Комо
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.31
Стрефецца Габриэль 2 0.15
Пас Николас 1 0.08
Фадера Алию 1 0.08
Маццителли Лука 1 0.08
Белотти Андреа 1 0.08
Да Кунья Лукас 1 0.08
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 9 0.69
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.23
Адли Ясин 2 0.15
Бельтран Лукас 2 (1) 0.15
Госенс Робин 2 0.15
Кольпани Андреа 2 0.15
Катальди Данило 2 0.15
Бове Эдоардо 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Мартинес Куарта Лукас 1 0.08
Раньери Лука 0 0
Де Хеа Давид 0 0
Соттиль Риккардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 4 0
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Доссена Альберто 1 1
Стрефецца Габриэль 2 0
Пас Николас 2 0
Верди Симоне 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Кин Мойзе 2 0
Раньери Лука 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фиорентина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фиорентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
13
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Фиорентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
50%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
3
60%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
3
21%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
3
27%
7
27%
31-45
5
45%
4
15%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
1
9%
3
12%
76-90

Пропущено

27
11
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
4
36%
16-30
4
15%
5
45%
31-45
4
15%
1
9%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
9
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0
Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Верона 3:1 АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1

Результаты матчей

Комо
Фиорентина

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5
2
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
2.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
3.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
4.
Наполи
 0:0 Заявка 13 8 3 2 19 - 9 27
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15.
Рома
 0:0 Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
16.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
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Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Комо: 58%, Фиорентина: 42%.
  • 95'
    Понграчич Марин из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Комо пытается что-то создать.
  • 94'
    Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Доссена Альберто оказался удален с поля
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Фиорентина начинает контратаку
  • 91'
    Пьетро Комуццо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Комо 1.8% (2)
    X 10.5% (12)
    Фиорентина 87.7% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 0:2 Фиорентина

    Исход игры
    Комо
    1.8% (2)
    Ничья
    10.5% (12)
    Фиорентина
    87.7% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    39.5% (45)
    0:1 Фиорентина
    20.2% (23)
    0:2 Фиорентина
    17.5% (20)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    1:3 Фиорентина
    4.4% (5)
    0:3 Фиорентина
    1.8% (2)
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