Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Рефери не любит споров - именно за это Доссена Альберто сейчас получил желтую

87' Удар от ворот произведет Фиорентина

87' Белотти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Кутроне Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Пас Николас из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Да Кунья Лукас уходит с поля и его заменяет Matthias Braunoeder

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хорошую попытку сделал Иконе Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Кайоде Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Хорошую попытку сделал Соттиль Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Верди Симоне пробует нанести удар издали, но Давид де Хеа держит все под контролем

83' Госенс Робин из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Адли Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Фиорентина

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Комо идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Фиорентина

80' Пас Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Доссена Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Фиорентина

75' Иовин Алессио из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Комо

72' Иконе Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Г О О О О Л - Кин Мойзе наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

68' Соттиль Риккардо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Бове Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Фиорентина

68' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Пьетро Комуццо выиграл воздушное противоборство у Кутроне Патрик

67' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Игрок из команды Комо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Энгельхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Комо

63' Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удар от ворот произведет Фиорентина

62' Матч возобновлен

62' Де Хеа Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Оооо... вот это был удар! Гольданига Эдоардо должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Барба Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Хорошую попытку сделал Гольданига Эдоардо . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Да Кунья Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Бельтран Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Пас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кутроне Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля