Тур: 13. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Масса Давиде
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Рома
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
36 матчей
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
54
48
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|0.42
|Лукаку Ромелу
|4 (1)
|0.33
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.25
|Мактоминай Скотт
|2
|0.17
|Нерес Давид
|1
|0.08
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.08
|Политано Маттео
|1
|0.08
|Симеоне Джованни
|1
|0.08
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.08
|Ррахмани Амир
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|0.33
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.17
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.17
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Бальданци Томмазо
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Коне Куадио
|1
|0.08
|Соуле Матиас
|1
|0.08
|Писилли Никколо
|1
|0.08
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писилли Никколо
|4
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
6
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Рома
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
26%
5
33%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0
Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0
Рома
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рома - Болонья 2:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0
Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1
Результаты матчей
Наполи
Рома
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Наполи
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Рома
Исход игры
Наполи
89.7% (104)
Ничья
7.8% (9)
Рома
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.49% (69)
Меньше
35.51% (38)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
2:1 Наполи
49.1% (57)
2:0 Наполи
15.5% (18)
1:0 Наполи
12.9% (15)
3:1 Наполи
5.2% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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