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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Рома
Прогнозы 44
Наполи 88.6% (39)
X 11.4% (5)
Рома 0% (0)
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Наполи
Рома

История личных встреч

Наполи
Рома

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

54
48

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 (1) 0.42
Лукаку Ромелу 4 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 3 0.25
Мактоминай Скотт 2 0.17
Нерес Давид 1 0.08
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.08
Политано Маттео 1 0.08
Симеоне Джованни 1 0.08
Буонджорно Алессандро 1 0.08
Ррахмани Амир 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Оливера Матиас 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.33
Эль-Шаарави Стефан 2 0.17
Дибала Пауло 2 (1) 0.17
Шомуродов Элдор 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Коне Куадио 1 0.08
Соуле Матиас 1 0.08
Писилли Никколо 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Челик Зеки 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Оливера Матиас 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Манчини Джанлука 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Коне Куадио 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Свилар Миле 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Соуле Матиас 1 0

Результаты матчей

Наполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
6
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Рома
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
5
26%
5
33%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Наполи 1:1 Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0
Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0
Рома
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рома - Болонья 2:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0
Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1

Результаты матчей

Наполи
Рома

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Наполи
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
4.
Интер Милан
 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
14.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
15.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Рома.
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    • Прогнозы 44
    Наполи 88.6% (39)
    X 11.4% (5)
    Рома 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Рома
    3.70
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    5.10
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    Прогнозы на матч Наполи - Рома

    Исход игры
    Наполи
    88.4% (38)
    Ничья
    11.6% (5)
    Рома
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    46.5% (20)
    1:0 Наполи
    16.3% (7)
    2:0 Наполи
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    3:1 Наполи
    4.7% (2)
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