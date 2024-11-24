Тур: 13. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Соцца Симоне
0'
0:1
8' ПенальтиМарин Рэзван
1:1
12' ГолФрендруп Мортен
2:1
59' ГолМиретти Фабио
66' Желтая карточкаМарин Рэзван
Ход матча
8'
0:1
12'
1:1
59'
2:1
66'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
71
Шерри
Ален
26
Мина
Йерри
18
Марин
Рэзван
19
Цортеа
Надир
77
Лувумбу
Зиту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
История личных встреч
Дженоа
Кальяри
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
31 матч
51.6%
12.9%
35.5%
16 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.69
0.73
Среднее время на гол
53
122
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.71
0.94
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
96
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4
|0.31
|Вольякко Алессандро
|2
|0.15
|Эхатор Джефф
|1
|0.08
|Френдруп Мортен
|1
|0.08
|Мессиас Жуниор
|1
|0.08
|Де Винтер Кони
|1
|0.08
|Миретти Фабио
|1
|0.08
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Торсбю Мортен
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|3 (2)
|0.23
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.15
|Пикколи Роберто
|2
|0.15
|Цортеа Надир
|2
|0.15
|Лувумбу Зиту
|1
|0.08
|Виола Николас
|1
|0.08
|Паломино Хосе
|1
|0.08
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Макумбу Антуан
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Кариколь Аарон
|2
|0
|Вольякко Алессандро
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
|Эхатор Джефф
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|3
|1
|Адопо Ндари
|2
|1
|Марин Рэзван
|3
|0
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Лувумбу Зиту
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
2
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
2
6
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
2
40%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
6
67%
3
27%
76-90
Пропущено
22
23
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
6
27%
4
17%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
6
27%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0
Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0
Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1
Результаты матчей
Дженоа
Кальяри
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 23
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|17.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 24
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|2:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|1:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|19.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Кальяри
Исход игры
Дженоа
65.5% (72)
Ничья
30.9% (34)
Кальяри
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
30.9% (34)
1:0 Дженоа
29.1% (32)
1:1 Ничья
29.1% (32)
2:0 Дженоа
5.5% (6)
0:1 Кальяри
1.8% (2)
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