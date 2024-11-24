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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Дженоа
2:1
Второй тайм: 74'
Кальяри
0'
0:1
8' Пенальти
Марин Рэзван
1:1
12' Гол
Френдруп Мортен
2:1
59' Гол
Миретти Фабио
66' Желтая карточка
Марин Рэзван

Ход матча

8'
0:1
Марин Рэзван
12'
Френдруп Мортен
1:1
59'
Миретти Фабио
(Торсбю Мортен)
2:1
64'
 
Паволетти Леонардо
Цортеа Надир
64'
 
Оберт Адам
Ауджелло Томмазо
66'
 
Марин Рэзван
68'
Мессиас Жуниор
Сабелли Стефано
 
68'
 
Макумбу Антуан
Марин Рэзван

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 110
Дженоа 65.5% (72)
X 30.9% (34)
Кальяри 3.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
33
Маттурро
Алан
3
Кариколь
Аарон
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
19
Пинамонти
Андреа
71
Шерри
Ален
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
3
Ауджелло
Томмазо
18
Марин
Рэзван
8
Адопо
Ндари
19
Цортеа
Надир
70
Гаэтано
Джанлука
77
Лувумбу
Зиту
91
Пикколи
Роберто
Дженоа
4-5-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Кальяри

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

51.6%
12.9%
35.5%
16 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.73

Среднее время на гол

53
122

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.71
0.94

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
96

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 0.31
Вольякко Алессандро 2 0.15
Эхатор Джефф 1 0.08
Френдруп Мортен 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Де Винтер Кони 1 0.08
Миретти Фабио 1 0.08
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Торсбю Мортен 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 3 (2) 0.23
Дзаппа Габриэле 2 0.15
Пикколи Роберто 2 0.15
Цортеа Надир 2 0.15
Лувумбу Зиту 1 0.08
Виола Николас 1 0.08
Паломино Хосе 1 0.08
Луперто Себастьяно 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Кариколь Аарон 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Адопо Ндари 2 1
Марин Рэзван 3 0
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зиту 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
2
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

2
6
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
6
67%
3
27%
76-90

Пропущено

22
23
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
6
27%
4
17%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
6
27%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0
Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0
Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1

Результаты матчей

Дженоа
Кальяри

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
2.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
3.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
4.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Дженоа
 2:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 23 13
14.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
15.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
16.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
17.
Кальяри
 1:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 24 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Дженоа
 2:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Кальяри
 1:2 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
18.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
19.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 2:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Кальяри
 1:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 74'
    Дженоа начинает контратаку
  • 74'
    Бани Маттиа из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 73'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 73'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 73'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Кальяри пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.9% пользователей.
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    Прогнозы 110
    Дженоа 65.5% (72)
    X 30.9% (34)
    Кальяри 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Кальяри
    3.30
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Кальяри

    Исход игры
    Дженоа
    65.5% (72)
    Ничья
    30.9% (34)
    Кальяри
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    30.9% (34)
    1:0 Дженоа
    29.1% (32)
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    2:0 Дженоа
    5.5% (6)
    0:1 Кальяри
    1.8% (2)
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