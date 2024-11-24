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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Дженоа
2:2
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
8' Пенальти
Марин Рэзван
1:1
12' Гол
Френдруп Мортен
2:1
59' Гол
Миретти Фабио
66' Желтая карточка
Марин Рэзван
79' Желтая карточка
Кариколь Аарон
86' Желтая карточка
Бани Маттиа
2:2
88' Пенальти
Пикколи Роберто
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Виола Николас
90' Желтая карточка
Виола Николас
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Марин Рэзван
12'
Френдруп Мортен
1:1
59'
Миретти Фабио
(Торсбю Мортен)
2:1
64'
 
Паволетти Леонардо
Цортеа Надир
64'
 
Оберт Адам
Ауджелло Томмазо
66'
 
Марин Рэзван
68'
Мессиас Жуниор
Сабелли Стефано
 
68'
 
Макумбу Антуан
Марин Рэзван
76'
 
Виола Николас
Гаэтано Джанлука
76'
 
Дейола Алессандро
Адопо Ндари
77'
Вольякко Алессандро
Миретти Фабио
 
77'
Васкес Хоан
Дзаноли Алессандро
 
79'
Кариколь Аарон
 
86'
Бани Маттиа
 
88'
2:2
Пикколи Роберто
89'
Балотелли Марио
Кариколь Аарон
 
89'
Оливейра Витор
Пинамонти Андреа
 
90'
 
Виола Николас
90'
 
Виола Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 438 Количество передач 398
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 110
Дженоа 65.5% (72)
X 30.9% (34)
Кальяри 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
33
Маттурро
Алан
3
Кариколь
Аарон
59
Дзаноли
Алессандро
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
19
Пинамонти
Андреа
71
Шерри
Ален
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
3
Ауджелло
Томмазо
18
Марин
Рэзван
8
Адопо
Ндари
19
Цортеа
Надир
70
Гаэтано
Джанлука
77
Лувумбу
Зиту
91
Пикколи
Роберто
Дженоа
4-5-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Кальяри

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

51.6%
12.9%
35.5%
16 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.73

Среднее время на гол

53
122

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.71
0.94

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
96

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 0.31
Вольякко Алессандро 2 0.15
Эхатор Джефф 1 0.08
Френдруп Мортен 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Де Винтер Кони 1 0.08
Миретти Фабио 1 0.08
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Торсбю Мортен 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 3 (1) 0.23
Марин Рэзван 3 (2) 0.23
Дзаппа Габриэле 2 0.15
Цортеа Надир 2 0.15
Лувумбу Зиту 1 0.08
Виола Николас 1 0.08
Паломино Хосе 1 0.08
Луперто Себастьяно 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Кариколь Аарон 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Балотелли Марио 2 0
Бани Маттиа 2 0
Вольякко Алессандро 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Леали Никола 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Эхатор Джефф 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Адопо Ндари 2 1
Марин Рэзван 3 0
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Виола Николас 1 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зиту 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

2
6
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
6
55%
4
31%
76-90

Пропущено

24
25
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
6
25%
5
20%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
7
29%
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Парма - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Лацио - Дженоа 3:0
Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0
Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1

Результаты матчей

Дженоа
Кальяри

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
2.
Фиорентина
 1:0 Заявка 13 8 4 1 26 - 10 28
3.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
4.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 0:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 0:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 24 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 0:0 Заявка 13 1 6 6 10 - 15 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 1:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 0:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Комо
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Виола Николас из команды Кальяри получает жёлтую вместо красной.
  • 94'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 93'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кальяри.
  • 92'
    The card for Виола Николас from Кальяри was disallowed via VAR intervention.
  • 92'
    Безумный фол. Виола Николас грубо играет против соперника. Пострадал Бадель Милан
  • 92'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 92'
    Оливейра Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дженоа 65.5% (72)
    X 30.9% (34)
    Кальяри 3.6% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Кальяри

    Исход игры
    Дженоа
    65.5% (72)
    Ничья
    30.9% (34)
    Кальяри
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    30.9% (34)
    1:0 Дженоа
    29.1% (32)
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    2:0 Дженоа
    5.5% (6)
    0:1 Кальяри
    1.8% (2)
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