Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Цортеа Надир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Лувумбу Зиту навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Гаэтано Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Пикколи Роберто из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Дзаноли Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Дзаноли Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

40' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Кальяри

39' Дзаноли Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дзаноли Алессандро пробует нанести удар издали, но Alen Sherri держит все под контролем

34' Цортеа Надир не смог попасть в створ ударом издали

34' Лувумбу Зиту навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Марин Рэзван из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Миретти Фабио из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пикколи Роберто нанес удар головой, но Никола Леали спокойно отбил мяч.

22' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Кальяри

21' Оооо... вот это был удар! Миретти Фабио должен был забить с этой позиции.

21' Миретти Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Бадель Милан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Кальяри

14' Миретти Фабио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Команда Дженоа сравняла счет! Игра продолжается!

12' Г О О О О Л - Френдруп Мортен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

12' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Удар от ворот произведет Дженоа

11' Адопо Ндари не смог попасть в створ ударом издали

11' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Г О О О О О Л - Марин Рэзван из команды Кальяри забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Никола Леали прыгнул вправо!

8' После проверки VAR судья изменил решение - Кальяри пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кальяри

6' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Цортеа Надир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Дженоа

2' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля