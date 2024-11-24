Тур: 13. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Абиссо Росарио
0'
45' Желтая карточкаАдамс Че
1:0
59' ГолМасина Адам
61' Желтая карточкаБьянко Алессандро
1:1
63' ГолДжурич Милан
Ход матча
45'
59'
1:0
63'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
233 Количество передач 240
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
18
Адамс
Че
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Альё
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Торино
Монца
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.23
|Сапата Дуван
|3
|0.23
|Санабрия Антонио
|2
|0.15
|Коко Сауль
|2
|0.15
|Масина Адам
|1
|0.08
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.08
|Линетти Кароль
|1
|0.08
|Илич Иван
|1
|0.08
|Нжие Альё
|1
|0.08
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Милан II
|4
|0.31
|Мота Дани
|4
|0.31
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.08
|Мальдини Даниэль
|1
|0.08
|Бьянко Алессандро
|1
|0.08
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
|Капрари Джанлука
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Масина Адам
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Риччи Самуэле
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|4
|0
|Мальдини Даниэль
|4
|0
|Бондо Уоррен
|2
|1
|Карбони Андреа
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Бьянко Алессандро
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Монца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
4
Торино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
3
17%
6
40%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1 Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0
Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Лацио 0:1 Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2
Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1
Результаты матчей
Торино
Монца
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Торино
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
43
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
66
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|2.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|17.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 24
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|1:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 1:1 Монца
Исход игры
Торино
90.9% (100)
Ничья
8.2% (9)
Монца
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
43.52% (47)
Нет
56.48% (61)
Популярный счёт
1:0 Торино
41.8% (46)
2:1 Торино
36.4% (40)
2:0 Торино
10.9% (12)
1:1 Ничья
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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