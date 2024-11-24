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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Торино
1:1
Второй тайм: 67'
Монца
0'
45' Желтая карточка
Адамс Че
1:0
59' Гол
Масина Адам
61' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
1:1
63' Гол
Джурич Милан

Ход матча

45'
Адамс Че
 
59'
Масина Адам
(Лазаро Валентино)
1:0
61'
 
Бьянко Алессандро
63'
1:1
Джурич Милан
(Кирьякопулос Георгиос)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 233 Количество передач 240
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 110
Торино 90.9% (100)
X 8.2% (9)
Монца 0.9% (1)
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Торино
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32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
16
Педерсен
Маркус
II
10
Влашич
Никола
28
Риччи
Самуэле
66
Гинейтис
Гвидас
20
Лазаро
Валентино
18
Адамс
Че
9
Санабрия
Антонио
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
42
Бьянко
Алессандро
47
Мота
Дани
14
Мальдини
Даниэль
11
Джурич
Милан
II
Торино
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Монца

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ТМК
1:4
СA
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.23
Сапата Дуван 3 0.23
Санабрия Антонио 2 0.15
Коко Сауль 2 0.15
Масина Адам 1 0.08
Влашич Никола 1 (1) 0.08
Линетти Кароль 1 0.08
Илич Иван 1 0.08
Нжие Альё 1 0.08
Лазаро Валентино 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Милан II 4 0.31
Мота Дани 4 0.31
Кирьякопулос Георгиос 1 0.08
Мальдини Даниэль 1 0.08
Бьянко Алессандро 1 0.08
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Масина Адам 3 0
Войвода Мергим 3 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Коко Сауль 3 0
Илич Иван 3 0
Риччи Самуэле 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Адамс Че 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Мальдини Даниэль 4 0
Бондо Уоррен 2 1
Карбони Андреа 3 0
Джурич Милан II 3 0
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Бьянко Алессандро 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Перейра Педру II 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Монца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
4
Торино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
3
17%
6
40%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Фиорентина 0:1 Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0
Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Лацио 0:1 Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2
Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1

Результаты матчей

Торино
Монца

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Торино
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
2.
Фиорентина
 1:0 Заявка 13 8 4 1 26 - 10 28
3.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
4.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 0:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 24 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 1:1 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 1:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 1:1 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 1:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Комо
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Риччи Самуэле ослабляет давление, выбив мяч.
  • 67'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 66'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 66'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 65'
    Контроль мяча: Торино: 50%, Монца: 50%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.8% пользователей.
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    Прогнозы 110
    Торино 90.9% (100)
    X 8.2% (9)
    Монца 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Монца
    2.60
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    2.98
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:1 Монца

    Исход игры
    Торино
    90.9% (100)
    Ничья
    8.2% (9)
    Монца
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    43.52% (47)
    Нет
    56.48% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    41.8% (46)
    2:1 Торино
    36.4% (40)
    2:0 Торино
    10.9% (12)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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