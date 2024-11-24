Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Адамс Че получил желтую карточку от судьи

44' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

32' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Мальдини Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Монца

27' Коко Сауль из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Стефано Турати ослабляет давление, выбив мяч.

26' Педерсен Маркус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бондо Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

24' Бьянко Алессандро из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Гинейтис Гвидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бьянко Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Торино

16' Бондо Уоррен пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

15' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Коко Сауль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

13' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Монца

12' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Гинейтис Гвидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

8' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

4' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

3' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Хорошую попытку сделал Мальдини Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монца начинает с центра поля