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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Лилль
1:0
Второй тайм: 65'
Ренн
0'
23' Желтая карточка
Нагида Махамаду
40' Желтая карточка
Манди Аисса
1:0
45' Гол
Жегрова Эдон
48' Желтая карточка
Рибейро Алешандро

Ход матча

18'
 
Файе Микаил
Сейду Алиду
23'
 
Нагида Махамаду
40'
Манди Аисса
 
45'
Жегрова Эдон
1:0
46'
 
Джеймс Джордан
Камара Глен
48'
Рибейро Алешандро
 
63'
 
Блас Людовик
Грёнбек Альберт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 292 Количество передач 179
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 109
Лилль 82.6% (90)
X 17.4% (19)
Ренн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
32
Буадди
Айюб
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
20
Баккер
Митчел
9
Дэвид
Джонатан
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
36
Сейду
Алиду
22
Ассиньон
Лоренс
6
Матусива
Азор
28
Камара
Глен
18
Нагида
Махамаду
7
Грёнбек
Альберт
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Лилль
4-2-3-1
Ренн
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Ренн

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.5%
40.5%
19%
15 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.84
0.94

Среднее время на гол

48
95

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
0.95

Среднее время на гол

64
95

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

1.62
0.95

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (2) 0.58
Жегрова Эдон 4 0.33
Баккер Митчел 2 0.17
Байо Мохамед 2 0.17
Гомес Анхель 1 0.08
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.08
Мёнье Тома 1 0.08
Диаките Бафоде 1 0.08
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Андре Бенжамин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Рибейро Алешандро 0 0
Буадди Айюб 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.25
Мюинга Арно 3 (2) 0.25
Гуйри Амин 1 0.08
Грёнбек Альберт 1 0.08
Гомес Карлос III 1 0.08
Жота Серран 1 0.08
Буриго Бенжамен 1 0.08
Эстигор Лео 1 0.08
Мейстер Хенрик 1 0.08
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Рибейро Алешандро 4 0
Мукау Нгалайель 3 0
Манди Аисса 2 0
Мёнье Тома 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 4 0
Сейду Алиду 4 0
Трюффер Адриен 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0
Нагида Махамаду 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ренн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
8
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ренн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
4
44%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
6%
2
14%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
3
21%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2
Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1
Ренн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1
Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1

Результаты матчей

Лилль
Ренн

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
2
9
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
6.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Ренн
 0:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Лилль
 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Ренн
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 1:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 0:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
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    Прогнозы 109
    Лилль 82.6% (90)
    X 17.4% (19)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Ренн
    3.65
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    3.50
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    4.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ренн

    Исход игры
    Лилль
    82.6% (90)
    Ничья
    17.4% (19)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (56)
    Меньше
    47.17% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    47.7% (52)
    1:0 Лилль
    21.1% (23)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 Лилль
    9.2% (10)
    3:1 Лилль
    2.8% (3)
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