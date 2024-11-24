  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Лилль
1:0
Конец матча
Ренн
0'
23' Желтая карточка
Нагида Махамаду
40' Желтая карточка
Манди Аисса
1:0
45' Гол
Жегрова Эдон
48' Желтая карточка
Рибейро Алешандро
90' Желтая карточка
Фернандес-Пардо Матиас
90' Желтая карточка
Эстигор Лео
90'+8

Ход матча

18'
 
Файе Микаил
Сейду Алиду
23'
 
Нагида Махамаду
40'
Манди Аисса
 
45'
Жегрова Эдон
1:0
46'
 
Джеймс Джордан
Камара Глен
48'
Рибейро Алешандро
 
63'
 
Блас Людовик
Грёнбек Альберт
68'
Фернандес-Пардо Матиас
Баккер Митчел
 
72'
 
Гомес Карлос
Ассиньон Лоренс
73'
 
Жота Серран
Гуйри Амин
81'
Харальдссон Хакон-Арнар
Кабелла Реми
 
87'
Сахрауи Осам
Жегрова Эдон
 
88'
Байо Мохамед
Дэвид Джонатан
 
90'
Фернандес-Пардо Матиас
 
90'
 
Эстигор Лео

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 464 Количество передач 412
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 109
Лилль 82.6% (90)
X 17.4% (19)
Ренн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
32
Буадди
Айюб
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
20
Баккер
Митчел
9
Дэвид
Джонатан
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
36
Сейду
Алиду
22
Ассиньон
Лоренс
6
Матусива
Азор
28
Камара
Глен
18
Нагида
Махамаду
7
Грёнбек
Альберт
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Лилль
4-2-3-1
Ренн
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Ренн

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.5%
40.5%
19%
15 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.84
0.94

Среднее время на гол

48
95

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
0.95

Среднее время на гол

64
95

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

1.62
0.95

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (2) 0.58
Жегрова Эдон 4 0.33
Баккер Митчел 2 0.17
Байо Мохамед 2 0.17
Гомес Анхель 1 0.08
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.08
Мёнье Тома 1 0.08
Диаките Бафоде 1 0.08
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Андре Бенжамин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Рибейро Алешандро 0 0
Буадди Айюб 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.25
Мюинга Арно 3 (2) 0.25
Гуйри Амин 1 0.08
Грёнбек Альберт 1 0.08
Гомес Карлос III 1 0.08
Жота Серран 1 0.08
Буриго Бенжамен 1 0.08
Эстигор Лео 1 0.08
Мейстер Хенрик 1 0.08
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Рибейро Алешандро 4 0
Мукау Нгалайель 3 0
Манди Аисса 2 0
Мёнье Тома 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Буадди Айюб 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 4 0
Сейду Алиду 4 0
Эстигор Лео 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0
Нагида Махамаду 1 0

Результаты матчей

Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ренн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
8
Лилль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ренн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
4
44%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
21%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2
Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1
Ренн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1
Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1

Результаты матчей

Лилль
Ренн

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
2
10
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
6.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Осер
 0:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 1:0 Заявка 12 4 0 8 9 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Анже
 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
17.
Нант
 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 18 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
18.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Гавр
 1:0 Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Нант
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Лилль: 56%, Ренн: 44%.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Рибейро Алешандро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Рефери не любит споров - именно за это Эстигор Лео сейчас получил желтую
  • 94'
    Эстигор Лео наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 94'
    Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Лилль 82.6% (90)
    X 17.4% (19)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 1:0 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ренн

    Исход игры
    Лилль
    82.6% (90)
    Ничья
    17.4% (19)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (56)
    Меньше
    47.17% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    47.7% (52)
    1:0 Лилль
    21.1% (23)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 Лилль
    9.2% (10)
    3:1 Лилль
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный