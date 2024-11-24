Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Микаил Файе наказан за толчок Жегрова Эдон

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Г О О О О Л - Жегрова Эдон забивает ударом с левой ноги!

45' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Ренн

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Манди Аисса получает желтую карточку за толчок соперника.

40' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Ренн

39' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Лилль

35' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

27' Микаил Файе ослабляет давление, выбив мяч.

26' Удар от ворот произведет Ренн

25' Баккер Митчел из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Микаил Файе ослабляет давление, выбив мяч.

23' Нагида Махамаду получает желтую карточку за толчок соперника.

22' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Ассиньон Лоренс получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сейду Алиду получил травму и заменен. Микаил Файе выходит на поле.

15' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Грёнбек Альберт бьет со штрафного в створ, но Лукас Шевалье держит все под контролем

4' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют

1' Ренн начинает с центра поля