Тур: 12. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Вернис Матьё
0'
23' Желтая карточкаНагида Махамаду
40' Желтая карточкаМанди Аисса
1:0
45' ГолЖегрова Эдон
48' Желтая карточкаРибейро Алешандро
90' Желтая карточкаФернандес-Пардо Матиас
90' Желтая карточкаЭстигор Лео
90'+8
Ход матча
23'
40'
45'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
464 Количество передач 412
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
32
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
36
Сейду
Алиду
28
Камара
Глен
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
-
27 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Ренн
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.5%
40.5%
19%
15 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.84
0.94
Среднее время на гол
48
95
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.39
0.95
Среднее время на гол
64
95
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
1.62
0.95
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
55
95
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|7 (2)
|0.58
|Жегрова Эдон
|4
|0.33
|Баккер Митчел
|2
|0.17
|Байо Мохамед
|2
|0.17
|Гомес Анхель
|1
|0.08
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.08
|Мёнье Тома
|1
|0.08
|Диаките Бафоде
|1
|0.08
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Андре Бенжамин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Рибейро Алешандро
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3
|0.25
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.25
|Гуйри Амин
|1
|0.08
|Грёнбек Альберт
|1
|0.08
|Гомес Карлос III
|1
|0.08
|Жота Серран
|1
|0.08
|Буриго Бенжамен
|1
|0.08
|Эстигор Лео
|1
|0.08
|Мейстер Хенрик
|1
|0.08
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Рибейро Алешандро
|4
|0
|Мукау Нгалайель
|3
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Сейду Алиду
|4
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
|Файе Микаил
|1
|0
|Нагида Махамаду
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ренн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
8
Лилль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ренн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
4
44%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
4
36%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2
Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1
Ренн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0 Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1
Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1
Результаты матчей
Лилль
Ренн
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Лилль
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|1:0 Заявка
|12
|4
|0
|8
|9 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|18.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ренн
Исход игры
Лилль
82.6% (90)
Ничья
17.4% (19)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (56)
Меньше
47.17% (50)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
2:1 Лилль
47.7% (52)
1:0 Лилль
21.1% (23)
1:1 Ничья
15.6% (17)
2:0 Лилль
9.2% (10)
3:1 Лилль
2.8% (3)
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