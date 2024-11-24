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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Осер
0:0
Второй тайм: 65'
Анже
0'
26' Желтая карточка
Овусу Элиша
33' Желтая карточка
Аркус Карлан
50' Желтая карточка
Менса Гидеон

Ход матча

26'
Овусу Элиша
 
33'
 
Аркус Карлан
50'
Менса Гидеон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 283 Количество передач 280
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 107
Осер 82.2% (88)
X 14% (15)
Анже 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осер
Ничья
Анже
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
3
Ошо
Гэбриэл
4
Жубал
Мендес
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
17
Синайоко
Лассин
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
25
Бамба
Абдулайе
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
93
Белькебла
Арис
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
Осер
3-4-2-1
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Анже

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л2
1:0
Л2
2:2
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
2:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
2:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 5 0.42
Перрен Гаэтан 4 0.33
Синайоко Лассин 2 (1) 0.17
Диоманде Синали 2 0.17
Онаиву Адо 2 0.17
Овусу Элиша 1 0.08
Равелсон Райан 1 0.08
Бейр Телониус 1 0.08
Кулибали Лассо 1 0.08
Жубал Мендес 1 (1) 0.08
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Жоли Поль 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 3 (2) 0.25
Аолу Жан-Эде 2 0.17
Бамба Дьенг 2 0.17
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.17
Эль-Мелали Фарид 1 0.08
Ферхат Зинедин 1 0.08
Леполь Эстебан 1 0.08
Биумла Эммануэль 1 0.08
Аллевина Джим 0 0
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 4 0
Жубал Мендес 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Леон Донован 2 0
Равелсон Райан 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Бейр Телониус 1 0
Жоли Поль 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Аркус Карлан 2 0
Фофана Яхья 2 0
Белкдим Яссин 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Анин Флоран 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Осер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Анже
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Осер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Анже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

5
5
Осер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Анже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
5%
2
15%
1-15
6
29%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
7
35%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1
Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - ПСЖ 2:4 Монако - Анже 0:1 Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1
Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1

Результаты матчей

Осер
Анже

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Осер
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
6.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Осер
 0:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 1:0 Заявка 12 4 0 8 9 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Анже
 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
17.
Нант
 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 18 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
18.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Гавр
 1:0 Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Нант
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
  • 63'
    Фофана Яхья ослабляет давление, выбив мяч.
  • 63'
    Осер начинает контратаку
  • 63'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 62'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 62'
    Эль-Мелали Фарид из команды Анже подал угловой справа.
  • 62'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 61'
    Хорошую попытку сделал Эль-Мелали Фарид. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 61'
      Анже пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 61'
      Синайоко Лассин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Осер: 51%, Анже: 49%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 59'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Осер пытается что-то создать.
    • 58'
      Осер контролирует мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Осер
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Осер: 50%, Анже: 50%.
    • 46'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Анин Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Осер пытается что-то создать.
    • 45'
      Перрен Гаэтан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Осер контролирует мяч.
    • 43'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Назначен штрафной. Пострадал Эль-Мелали Фарид, его свалил Перрен Гаэтан.
    • 42'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Осер пытается что-то создать.
    • 41'
      Осер контролирует мяч.
    • 41'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Осер пытается что-то создать.
    • 41'
      Аркус Карлан выиграл воздушное противоборство у Менса Гидеон.
    • 40'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 49%, Анже: 51%.
    • 40'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Анин Флоран наказан за толчок Хувер Ки-Джана
    • 39'
      Осер пытается что-то создать.
    • 38'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Овусу Элиша пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем
    • 38'
      Осер пытается что-то создать.
    • 36'
      Осер контролирует мяч.
    • 36'
      Аолу Жан-Эде наказан за толчок Дануа Кевин
    • 36'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Анже пытается что-то создать.
    • 35'
      Анже начинает контратаку
    • 35'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 47%, Анже: 53%.
    • 34'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Аркус Карлан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Менса Гидеон
    • 33'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Анже контролирует мяч.
    • 31'
      Аллевина Джим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Осер пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 45%, Анже: 55%.
    • 30'
      Хувер Ки-Джана пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана ловит мяч
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • 29'
      Осер контролирует мяч.
    • 29'
      Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • 28'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Овусу Элиша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 26'
      Овусу Элиша наказан за толчок Белькебла Арис
    • 26'
      Анин Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Анже: 59%.
    • 24'
      Осер контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 24'
      Анже пытается что-то создать.
    • 23'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Эль-Мелали Фарид возвращается на поле.
    • 22'
      Леон Донован ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мелали Фарид получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Бамба Абдулайе успешно блокирует удар.
    • 21'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Осер пытается что-то создать.
    • 20'
      Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 43%, Анже: 57%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Дануа Кевин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
    • 19'
      Осер контролирует мяч.
    • 19'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Аркус Карлан
    • 18'
      Анже пытается что-то создать.
    • 17'
      Анже контролирует мяч.
    • 17'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Акпа Клеман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 39%, Анже: 61%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 14'
      Дануа Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Акпа Клеман пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем
    • 14'
      Осер пытается что-то создать.
    • 14'
      Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Осер контролирует мяч.
    • 13'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 12'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Леон Донован делает важнейший сейв!
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Эль-Мелали Фарид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Анже пытается что-то создать.
    • 11'
      Анин Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Осер пытается что-то создать.
    • 10'
      Аолу Жан-Эде пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 10'
      Анже пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 44%, Анже: 56%.
    • 9'
      Анже контролирует мяч.
    • 9'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Хувер Ки-Джана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 7'
      Перрен Гаэтан наказан за толчок Аолу Жан-Эде
    • 6'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 6'
      Аолу Жан-Эде из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 54%, Анже: 46%.
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Перрен Гаэтан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Осер пытается что-то создать.
    • 5'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Анже контролирует мяч.
    • 3'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Анин Флоран из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Осер контролирует мяч.
    • 1'
      Овусу Элиша ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.1% пользователей.
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    Прогнозы 107
    Осер 82.2% (88)
    X 14% (15)
    Анже 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Анже
    3.85
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    3.90
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    5.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 0:0 Анже

    Исход игры
    Осер
    82.2% (88)
    Ничья
    14% (15)
    Анже
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (64)
    Нет
    39.62% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Осер
    42.1% (45)
    1:0 Осер
    27.1% (29)
    1:1 Ничья
    11.2% (12)
    2:0 Осер
    8.4% (9)
    3:1 Осер
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Анже
    1.9% (2)
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    Осер
    Анже
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