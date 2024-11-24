Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Игрок из команды Осер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Эль-Мелали Фарид пробил со штрафного прямо в стенку

84' Равелсон Райан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Леполь Эстебан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Анже

81' Траоре Хамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Анже

74' Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.

73' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Анже

71' Равелсон Райан из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Анин Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

69' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

68' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Акпа Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Осер

63' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Осер

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Хорошую попытку сделал Эль-Мелали Фарид . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удар от ворот произведет Анже

61' Синайоко Лассин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Анже

59' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Осер

56' Удар от ворот произведет Анже

56' Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Аолу Жан-Эде нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.

55' Эль-Мелали Фарид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Перрен Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Анин Флоран из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Менса Гидеон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

49' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.