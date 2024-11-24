Тур: 12. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
26' Желтая карточкаОвусу Элиша
33' Желтая карточкаАркус Карлан
50' Желтая карточкаМенса Гидеон
84' Желтая карточкаРавелсон Райан
1:0
90' ГолТраоре Хамед
90' Желтая карточкаТраоре Хамед
90'+6
Ход матча
26'
33'
50'
84'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
457 Количество передач 496
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
25
Траоре
Хамед
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
-
11 Мадди ЭросПолузащитник
- Нападающий
-
19 Айе ФлорианНападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Анже
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|6
|0.5
|Перрен Гаэтан
|4
|0.33
|Синайоко Лассин
|2 (1)
|0.17
|Диоманде Синали
|2
|0.17
|Онаиву Адо
|2
|0.17
|Овусу Элиша
|1
|0.08
|Равелсон Райан
|1
|0.08
|Бейр Телониус
|1
|0.08
|Кулибали Лассо
|1
|0.08
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.08
|Леон Донован
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|3 (2)
|0.25
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.17
|Бамба Дьенг
|2
|0.17
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.17
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.08
|Ферхат Зинедин
|1
|0.08
|Леполь Эстебан
|1
|0.08
|Биумла Эммануэль
|1
|0.08
|Аллевина Джим
|0
|0
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Элиша
|4
|0
|Жубал Мендес
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Диоманде Синали
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Леон Донован
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Акпа Клеман
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Бейр Телониус
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Белкдим Яссин
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Анже
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Осер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Анже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
5
5
Осер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Анже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
5%
2
15%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
7
33%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1
Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - ПСЖ 2:4 Монако - Анже 0:1 Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1
Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1
Результаты матчей
Осер
Анже
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осер
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
210
39
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Осер
|Траоре Хамед
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 1:0 Анже
Исход игры
Осер
82.2% (88)
Ничья
14% (15)
Анже
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
2:1 Осер
42.1% (45)
1:0 Осер
27.1% (29)
1:1 Ничья
11.2% (12)
2:0 Осер
8.4% (9)
3:1 Осер
3.7% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:1 Анже
1.9% (2)
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