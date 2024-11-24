Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Данте Бонфим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Удар от ворот произведет Страсбург

50' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Уайли Калеб получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лоше Том из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Уайли Калеб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Бар Мельвен не смог попасть в створ ударом издали

37' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Диоп Софьян пробил со штрафного прямо в стенку

31' Диоп Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лоше Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Росарио Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Морейра Диегу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Страсбург

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Дукуре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Росарио Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Лоше Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Г О О О О Л - Баква Дилан забивает с левой ноги!

20' Лемарешаль Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Страсбург

12' Шо Мохамед-Али пробует нанести удар издали, но Джордже Петрович держит все под контролем

11' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гессан Эванн из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Баква Дилан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

2' Нанаси Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля