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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ницца
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
20' Гол
Баква Дилан
45' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:1
54' Гол
Бар Мельвен
2:1
62' Гол в свои ворота
Абакар Силла
77' Желтая карточка
Росарио Пабло
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Баква Дилан
(Лемарешаль Феликс)
26'
 
Мванга Жуниор
Дукуре Исмаэль
45'
Данте Бонфим
 
46'
 
Сеная Марвин
Уайли Калеб
54'
Бар Мельвен
(Диоп Софьян)
1:1
62'
Абакар Силла
2:1
64'
 
Мара Секу
Абакар Силла
74'
Лаборд Гаэтан
Диоп Софьян
 
74'
Н'Домбеле Тангай
Бога Жереми
 
77'
Росарио Пабло
 
79'
 
Себас Жереми
Лемарешаль Феликс
88'
Буанани Бадредин
Шо Мохамед-Али
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 507 Количество передач 443
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Ницца 83.3% (95)
X 12.3% (14)
Страсбург 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
20
Лоше
Том
8
Росарио
Пабло
6
Будауи
Хишем
10
Диоп
Софьян
29
Гессан
Эванн
25
Шо
Мохамед-Али
7
Бога
Жереми
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
23
Сарр
Мамаду-Наби
5
Абакар
Силла
12
Уайли
Калеб
6
Лемарешаль
Феликс
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
26
Баква
Дилан
15
Нанаси
Себастьян
7
Морейра
Диегу
Ницца
3-4-3
Страсбург
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Страсбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.88

Среднее время на гол

108
102

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.86
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
84

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 6 0.5
Диоп Софьян 2 0.17
Мукоко Юссуфа 2 0.17
Шо Мохамед-Али 2 0.17
Клосс Жонатан 1 0.08
Абди Али 1 0.08
Лаборд Гаэтан 1 0.08
Н'Домбеле Тангай 1 0.08
Будауи Хишем 1 0.08
Бар Мельвен 1 0.08
Ндайишимийе Юссуф 1 0.08
Лоше Том 1 0.08
Росарио Пабло 1 (1) 0.08
Бога Жереми 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 5 0.42
Нанаси Себастьян 3 0.25
Эмега Эмануэль 3 0.25
Баква Дилан 2 0.17
Диарра Хабиб 2 (1) 0.17
Морейра Диегу 1 0.08
Мара Секу 1 0.08
Дуэ Гела 1 0.08
Абакар Силла 1 0.08
Дионг Дауда 1 0.08
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 0
Бомбито Мойзе 1 1
Росарио Пабло 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Абди Али 1 0
Диоп Софьян 1 0
Шо Мохамед-Али 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Гела 4 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Соу Саиду 2 0
Абакар Силла 2 0
Морейра Диегу 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Фила Карол 1 0
Петрович Джордже 1 0
Мара Секу 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Уайли Калеб 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
11
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9
Ницца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Страсбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
5
33%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
40%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
5
56%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
6
29%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
7
33%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
5
36%
6
25%
61-75
1
7%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1
Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Монако 1:3 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1

Результаты матчей

Ницца
Страсбург

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ницца
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Ницца
 Заявка 12 5 5 2 23 - 12 20
6.
Осер
 Заявка 12 6 1 5 21 - 19 19
7.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
9.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 Заявка 12 4 0 8 10 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Нант
 Заявка 12 2 4 6 14 - 19 10
17.
Анже
 Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
7.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
11.
Анже
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 6 0 2 4 10 - 16 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Осер Траоре Хамед 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Весь список
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    Прогнозы 114
    Ницца 83.3% (95)
    X 12.3% (14)
    Страсбург 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:1 Страсбург

    Исход игры
    Ницца
    83.3% (95)
    Ничья
    12.3% (14)
    Страсбург
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    46.5% (53)
    1:0 Ницца
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    10.5% (12)
    2:0 Ницца
    6.1% (7)
    1:2 Страсбург
    4.4% (5)
    3:1 Ницца
    2.6% (3)
    3:2 Ницца
    1.8% (2)
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