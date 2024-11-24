Тур: 12. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
0:1
20' ГолБаква Дилан
45' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:1
54' ГолБар Мельвен
2:1
62' Гол в свои воротаАбакар Силла
77' Желтая карточкаРосарио Пабло
90'+5
Ход матча
20'
0:1
45'
54'
1:1
62'
2:1
77'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
507 Количество передач 443
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
20
Лоше
Том
10
Диоп
Софьян
29
Гессан
Эванн
22
Дуэ
Гела
12
Уайли
Калеб
26
Баква
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
20 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
44 Думбуя АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
42 Нанджу Йаэль
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мара СекуПолузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Страсбург
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.88
Среднее время на гол
108
102
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.33
Среднее время на гол
102
67
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.86
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
84
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|6
|0.5
|Диоп Софьян
|2
|0.17
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.17
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.17
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Абди Али
|1
|0.08
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.08
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|Будауи Хишем
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.08
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.08
|Лоше Том
|1
|0.08
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.08
|Бога Жереми
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Андрей
|5
|0.42
|Нанаси Себастьян
|3
|0.25
|Эмега Эмануэль
|3
|0.25
|Баква Дилан
|2
|0.17
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.17
|Морейра Диегу
|1
|0.08
|Мара Секу
|1
|0.08
|Дуэ Гела
|1
|0.08
|Абакар Силла
|1
|0.08
|Дионг Дауда
|1
|0.08
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Шо Мохамед-Али
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Гела
|4
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Морейра Диегу
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
11
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Ницца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Страсбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
5
33%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
40%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
5
56%
76-90
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
6
29%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
7
33%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
1
5%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
5
36%
6
25%
61-75
1
7%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ницца - Лилль 2:2 Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1
Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Монако 1:3 Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1
Результаты матчей
Ницца
Страсбург
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ницца
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
66
210
48
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 12
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|10 - 16
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Осер
|Траоре Хамед
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Страсбург
Исход игры
Ницца
83.3% (95)
Ничья
12.3% (14)
Страсбург
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
2:1 Ницца
46.5% (53)
1:0 Ницца
21.1% (24)
1:1 Ничья
10.5% (12)
2:0 Ницца
6.1% (7)
1:2 Страсбург
4.4% (5)
3:1 Ницца
2.6% (3)
3:2 Ницца
1.8% (2)
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