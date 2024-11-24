Тур: 12. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
45
Сумаре
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Louis Leroux
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Зуауи ЯнисПолузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Хусни ИлиесНападающий
- Нападающий
-
77 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Кошта Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Гавр
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3 (2)
|0.25
|Лепенан Йоанн
|2
|0.17
|Аблин Маттис
|2
|0.17
|Bahereba Guirassy
|2
|0.17
|Кадевере Тино
|1
|0.08
|Дуглас Гомес
|1
|0.08
|Томас Сорба
|1
|0.08
|Мохамед Мостафа
|1
|0.08
|Коцца Николя
|1
|0.08
|Коко Маркус
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|3 (3)
|0.25
|Льорис Готье
|1
|0.08
|Кузяев Далер
|1
|0.08
|Н'диайе Рассул
|1
|0.08
|Касимир Хосуэ
|1
|0.08
|Санганте Аруна
|1
|0.08
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Зезе Натан
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Лепенан Йоанн
|1
|0
|Ганаго Игнатиус
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|2
|1
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Опери Кристофер
|1
|1
|Льорис Готье
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Дигар Дидье
|0
|1
|Него Лоик
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гавр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гавр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
4
3
Нант
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гавр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
5
56%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
6
38%
4
17%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1
Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0
Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4
Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0
Результаты матчей
Нант
Гавр
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Нант
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
47
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 16
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 25
|13
|14.
|1:0 Заявка
|12
|4
|0
|8
|9 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|18.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:1 Гавр
Исход игры
Нант
79.6% (86)
Ничья
17.6% (19)
Гавр
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
52.83% (56)
Нет
47.17% (50)
Популярный счёт
1:0 Нант
38% (41)
2:1 Нант
32.4% (35)
1:1 Ничья
15.7% (17)
2:0 Нант
7.4% (8)
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