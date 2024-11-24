  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Нант
0:1
Первый тайм: 25'
Гавр
0'
0:1
3' Гол
Касимир Хосуэ

Ход матча

3'
0:1
Касимир Хосуэ

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 108
Нант 79.6% (86)
X 17.6% (19)
Гавр 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Гавр
3.40
Реклама, zenit.win
3.40
Реклама, fon.bet
5.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
3
Коцца
Николя
5
Чиривелья
Педро
8
Лепенан
Йоанн
25
Молле
Флоран
6
Дуглас
Гомес
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
30
Десма
Артур
32
Пембеле
Тимоте
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
11
Сабби
Эммануэль
14
Кузяев
Далер
8
Кехта
Ясин
27
Опери
Кристофер
10
Касимир
Хосуэ
28
Айю
Андре
45
Сумаре
Исса
Нант
4-2-3-1
Гавр
3-4-3

История личных встреч

Нант
Гавр

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
4:1
Л2
4:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л2
0:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 (2) 0.25
Лепенан Йоанн 2 0.17
Аблин Маттис 2 0.17
Bahereba Guirassy 2 0.17
Кадевере Тино 1 0.08
Дуглас Гомес 1 0.08
Томас Сорба 1 0.08
Мохамед Мостафа 1 0.08
Коцца Николя 1 0.08
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.25
Льорис Готье 1 0.08
Кузяев Далер 1 0.08
Н'диайе Рассул 1 0.08
Касимир Хосуэ 1 0.08
Санганте Аруна 1 0.08
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 2 1
Туре Абдулайе 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Льорис Готье 2 0
Санганте Аруна 2 0
Дигар Дидье 0 1
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гавр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гавр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

4
3
Нант
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гавр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
5
56%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
6
38%
4
17%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1
Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0
Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0 Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4
Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0

Результаты матчей

Нант
Гавр

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Нант
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 10 2 0 36 - 10 32
2.
Монако
 Заявка 12 8 2 2 21 - 10 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 2 3 27 - 16 23
4.
Лилль
 Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5.
Лион
 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
6.
Реймс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 16 18
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Осер
 0:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Ланс
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Брест
 Заявка 12 4 1 7 16 - 22 13
13.
Сент-Этьен
 Заявка 12 4 1 7 11 - 25 13
14.
Гавр
 1:0 Заявка 12 4 0 8 9 - 23 12
15.
Ренн
 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
16.
Анже
 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
17.
Нант
 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 18 10
18.
Монпелье
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Осер
 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
5.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
6.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
11.
Реймс
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Нант
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
18.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Гавр
 1:0 Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Нант
 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13.
Осер
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Монпелье Нзингула Рабби 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 24'
    Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 23'
    Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Сумаре Исса
  • 23'
    Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 22'
    Лепенан Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Пембеле Тимоте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 21'
    Нант пытается что-то создать.
  • 21'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 21'
    Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 20'
    Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 61%, Гавр: 39%.
  • 20'
    Пембеле Тимоте из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      Нант пытается что-то создать.
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 17'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Дуглас Гомес успешно блокирует удар.
    • 17'
      Сабби Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Касимир Хосуэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Гавр начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 108
    Нант 79.6% (86)
    X 17.6% (19)
    Гавр 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Гавр
    3.40
    Реклама, zenit.win
    3.40
    Реклама, fon.bet
    5.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:1 Гавр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:1 Гавр

    Исход игры
    Нант
    79.6% (86)
    Ничья
    17.6% (19)
    Гавр
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.79% (39)
    Меньше
    63.21% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (56)
    Нет
    47.17% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    38% (41)
    2:1 Нант
    32.4% (35)
    1:1 Ничья
    15.7% (17)
    2:0 Нант
    7.4% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нант
    Гавр
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный