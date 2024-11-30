Тур: 12. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роте
Том
11
Чон
У-Ён
II
21
Скарке
Тим
13
Артур
I
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чон У-ЁнПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Байер Л
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
126
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.08
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
43
108
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роте Том
|2
|0.17
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.17
|Бенеш Ласло
|1
|0.08
|Вертессен Йорбе
|1
|0.08
|Чон У-Ён II
|1
|0.08
|Кемляйн Алёша
|1
|0.08
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.08
|Сков Роберт
|0
|0
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.5
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.33
|Шик Патрик
|4
|0.33
|Джака Гранит
|2
|0.17
|Андрих Роберт
|2
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.08
|Фримпонг Жереми
|1
|0.08
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.08
|Террье Мартен
|1
|0.08
|Хофманн Йонас
|1
|0.08
|Та Джонатан
|1
|0.08
|Инкапье Пьеро
|1
|0.08
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Телла Нейтан
|0
|0
|Артур I
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|4
|0
|Хедира Рани
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Кемляйн Алёша
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
14
Унион Берлин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
3
16
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
2
13%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
9
26
6 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
22%
5
19%
1-15
2
22%
6
23%
16-30
2
22%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
1
11%
3
12%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
11%
6
33%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0
Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Байер Л
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
38
83
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 18
|23
|4.
|0:3 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|3:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 18
|18
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 15
|18
|9.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 10
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|0:0 Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|8.
|0:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|13.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|0:3 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|7 (3)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Байер Л
Исход игры
Унион Берлин
4.3% (5)
Ничья
12.1% (14)
Байер Л
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (80)
Меньше
28.57% (32)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
47.4% (55)
1:3 Байер Л
10.3% (12)
0:1 Байер Л
10.3% (12)
1:1 Ничья
8.6% (10)
0:2 Байер Л
7.8% (9)
2:3 Байер Л
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:1 Унион Берлин
2.6% (3)
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