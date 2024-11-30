Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Гримальдо Алехандро бьет со штрафного в створ, но Фредерик Реннов держит все под контролем

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Телла Нейтан

77' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Байер Л будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

71' Г О О О О Л - Шик Патрик изменил счет на табло!

70' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

69' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи

65' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Кверфельд Леопольд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

50' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля