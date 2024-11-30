Тур: 12. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Дингерт Кристиан
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолФримпонг Жереми
21' Желтая карточкаАндрих Роберт
28' Желтая карточкаРоте Том
1:1
29' ГолЧон У-Ён
63' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
67' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:2
71' ГолШик Патрик
90' Желтая карточкаСков Роберт
90' Желтая карточкаМукиэле Норди
90'+5
Ход матча
2'
21'
28'
29'
1:1
71'
1:2
79'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
342 Количество передач 567
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роте
Том
11
Чон
У-Ён
II
21
Скарке
Тим
13
Артур
I
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чон У-ЁнПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Байер Л
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
126
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.08
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
43
108
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.17
|Роте Том
|2
|0.17
|Чон У-Ён II
|2
|0.17
|Бенеш Ласло
|1
|0.08
|Вертессен Йорбе
|1
|0.08
|Кемляйн Алёша
|1
|0.08
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.08
|Сков Роберт
|0
|0
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.5
|Шик Патрик
|5
|0.42
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.33
|Джака Гранит
|2
|0.17
|Фримпонг Жереми
|2
|0.17
|Андрих Роберт
|2
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.08
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.08
|Террье Мартен
|1
|0.08
|Хофманн Йонас
|1
|0.08
|Та Джонатан
|1
|0.08
|Инкапье Пьеро
|1
|0.08
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Телла Нейтан
|0
|0
|Артур I
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Хедира Рани
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Кемляйн Алёша
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Теозон-Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|4
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
3
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
14
Унион Берлин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Байер Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
3
16
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
2
13%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
10
28
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
20%
6
21%
1-15
3
30%
6
21%
16-30
2
20%
6
21%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
20%
5
18%
61-75
1
10%
3
11%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 11
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
1
9%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0
Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Байер Л
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
93
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|36 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 18
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:2 Байер Л
Исход игры
Унион Берлин
4.3% (5)
Ничья
12.1% (14)
Байер Л
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (80)
Меньше
28.57% (32)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
47.4% (55)
1:3 Байер Л
10.3% (12)
0:1 Байер Л
10.3% (12)
1:1 Ничья
8.6% (10)
0:2 Байер Л
7.8% (9)
2:3 Байер Л
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:1 Унион Берлин
2.6% (3)
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