  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Дингерт Кристиан
Унион Берлин
1:2
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
2' Гол
Фримпонг Жереми
21' Желтая карточка
Андрих Роберт
28' Желтая карточка
Роте Том
1:1
29' Гол
Чон У-Ён
63' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
67' Желтая карточка
Триммель Кристофер
1:2
71' Гол
Шик Патрик
90' Желтая карточка
Сков Роберт
90' Желтая карточка
Мукиэле Норди
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Фримпонг Жереми
(Гримальдо Алехандро)
21'
 
Андрих Роберт
28'
Роте Том
 
29'
Чон У-Ён
(Холлербах Бенедикт)
1:1
58'
 
Вирц Флориан
Гарсия Алеш
58'
 
Паласиос Эсекиэль
Андрих Роберт
63'
Кверфельд Леопольд
 
67'
Триммель Кристофер
 
68'
Вертессен Йорбе
Скарке Тим
 
71'
1:2
Шик Патрик
(Вирц Флориан)
79'
 
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
79'
Шефер Андраш
Хедира Рани
 
79'
Сков Роберт
Чон У-Ён
 
79'
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
 
79'
 
Мукиэле Норди
Артур
85'
Фолланд Кевин
Кверфельд Леопольд
 
90'
Сков Роберт
 
90'
 
Мукиэле Норди

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 342 Количество передач 567
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 116
Унион Берлин 4.3% (5)
X 12.1% (14)
Байер Л 83.6% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
14
Кверфельд
Леопольд
28
Триммель
Кристофер
15
Роте
Том
36
Кемляйн
Алёша
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
11
Чон
У-Ён
II
21
Скарке
Тим
1
Градецки
Лукаш
13
Артур
I
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
34
Джака
Гранит
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
24
Гарсия
Алеш
20
Гримальдо
Алехандро
14
Шик
Патрик
Унион Берлин
3-4-2-1
Байер Л
4-1-4-1

История личных встреч

Унион Берлин
Байер Л

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
126

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.08
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

43
108

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холлербах Бенедикт 2 0.17
Роте Том 2 0.17
Чон У-Ён II 2 0.17
Бенеш Ласло 1 0.08
Вертессен Йорбе 1 0.08
Кемляйн Алёша 1 0.08
Фогт Кевин 1 (1) 0.08
Сков Роберт 0 0
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Теозон-Жордан 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.5
Шик Патрик 5 0.42
Вирц Флориан 4 (1) 0.33
Джака Гранит 2 0.17
Фримпонг Жереми 2 0.17
Андрих Роберт 2 0.17
Паласиос Эсекиэль 1 0.08
Гримальдо Алехандро 1 0.08
Террье Мартен 1 0.08
Хофманн Йонас 1 0.08
Та Джонатан 1 0.08
Инкапье Пьеро 1 0.08
Гарсия Алеш 0 0
Телла Нейтан 0 0
Артур I 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Хедира Рани 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Роте Том 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Духи Данило 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Кемляйн Алёша 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Сков Роберт 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Шефер Андраш 1 0
Лейте Диогу 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Теозон-Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 4 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Мукиэле Норди 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
3
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
14
Унион Берлин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Байер Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
2
13%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

10
28
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
20%
6
21%
1-15
3
30%
6
21%
16-30
2
20%
6
21%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
20%
5
18%
61-75
1
10%
3
11%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 11
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
1
9%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Арминия - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0
Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Байер Л

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 3 0 36 - 7 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 18 20
7.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
9.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Майнц Буркардт Джонатан 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Унион Берлин 4.3% (5)
    X 12.1% (14)
    Байер Л 83.6% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Берлин 1:2 Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:2 Байер Л

    Исход игры
    Унион Берлин
    4.3% (5)
    Ничья
    12.1% (14)
    Байер Л
    83.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (80)
    Меньше
    28.57% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    47.4% (55)
    1:3 Байер Л
    10.3% (12)
    0:1 Байер Л
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    0:2 Байер Л
    7.8% (9)
    2:3 Байер Л
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:1 Унион Берлин
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный