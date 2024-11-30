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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
РБ Лейпциг
0:3
Первый тайм: 18'
Вольфсбург

Ход матча

4'
0:1
Эль-Амин Амура Мохамед
5'
0:2
Томаш Тьягу
(Виммер Патрик)
16'
0:3
Эль-Амин Амура Мохамед
(Дардай Бенсе)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 113
РБ Лейпциг 86.7% (98)
X 9.7% (11)
Вольфсбург 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Вольфсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Нуса
Антонио
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
27
Арнольд
Максимилиан
24
Дардай
Бенсе
39
Виммер
Патрик
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
РБ Лейпциг
4-4-2
Вольфсбург
3-4-1-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вольфсбург

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:0
Б
2:1
К
1:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
0.86

Среднее время на гол

100
105

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.42
Шешко Беньямин 3 0.25
Орбан Вилли 3 0.25
Нуса Антонио 2 0.17
Симонс Хави 2 0.17
Кампль Кевин 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08
Хенрихс Бенджамин 0 0
Андре Силва 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томаш Тьягу 4 0.33
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.25
Винд Йонас 3 0.25
Баку Ридле 2 0.17
Борнаув Себастьян 2 0.17
Майер Ловро 2 (1) 0.17
Арнольд Максимилиан 1 0.08
Меле Йоаким 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.08
Дардай Бенсе 1 0.08
Виммер Патрик 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 4 0
Вермерен Артур 3 0
Розе Марко 1 1
Кампль Кевин 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Виммер Патрик 3 1
Зесигер Седрик 4 0
Томаш Тьягу 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Грабара Камиль 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Фишер Килиан 2 0
Герхардт Янник 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

6
4
РБ Лейпциг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
7
41%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
12%
5
25%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Вольфсбург

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1
2
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
4
7
2.5
3
8
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 18 23
4.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 12 5 3 4 23 - 18 18
7.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 15 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 22 18
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Штутгарт
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
12.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 12 4 4 4 9 - 10 16
13.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 0:0 Заявка 12 0 3 9 10 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Штутгарт
 0:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
8.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
13.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
12.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Штутгарт
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 0:0 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 113
    РБ Лейпциг 86.7% (98)
    X 9.7% (11)
    Вольфсбург 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Вольфсбург
    5.10
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:3 Вольфсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    86.7% (98)
    Ничья
    9.7% (11)
    Вольфсбург
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (75)
    Меньше
    31.82% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    52.2% (59)
    1:0 РБ Лейпциг
    12.4% (14)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.5% (13)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 РБ Лейпциг
    5.3% (6)
    1:2 Вольфсбург
    3.5% (4)
    3:2 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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