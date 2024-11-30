Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оооо... вот это был удар! Баку Ридле должен был забить с этой позиции.

38' Хорошую попытку сделал Баку Ридле . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Эль-Амин Амура Мохамед пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

38' Томаш Тьягу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Баку Ридле . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Фишер Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

30' Люкеба Кастелло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Виммер Патрик не смог попасть в створ ударом издали

28' Вавро Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

26' Баумгартнер Кристоф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Шешко Беньямин нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

24' Команда Вольфсбург довольна результатом к этому моменту.

24' Удар от ворот произведет Вольфсбург

24' Нуса Антонио не смог попасть в створ ударом издали

24' Айдара Амаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

18' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гулачи Петер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

16' Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед забивает с правой ноги!

16' Дардай Бенсе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Г О О О О Л - Томаш Тьягу наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

5' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед забивает ударом с правой ноги!

4' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вольфсбург начинает с центра поля