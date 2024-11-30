Тур: 12. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 40000 Главный судья: Петерсен Мартин
1:5
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
0:2
5' ГолТомаш Тьягу
0:3
16' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
26' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
52' Желтая карточкаВермерен Артур
57' Желтая карточкаФишер Килиан
0:4
64' ГолМеле Йоаким
1:4
82' ГолОрбан Вилли
1:5
90' ГолБехренс Кевин
90'+5
Ход матча
4'
5'
0:2
16'
52'
57'
64'
0:4
82'
1:4
90'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
630 Количество передач 366
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Кампль
Кевин
11
Опенда
Лои
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
20
Баку
Ридле
24
Дардай
Бенсе
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ятта НухаПолузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
31 Faik Sakar
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Вольфсбург
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
0.86
Среднее время на гол
100
105
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|5
|0.42
|Орбан Вилли
|4
|0.33
|Шешко Беньямин
|3
|0.25
|Нуса Антонио
|2
|0.17
|Симонс Хави
|2
|0.17
|Кампль Кевин
|1
|0.08
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Андре Силва
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.33
|Томаш Тьягу
|4
|0.33
|Винд Йонас
|3
|0.25
|Меле Йоаким
|2
|0.17
|Борнаув Себастьян
|2
|0.17
|Баку Ридле
|2
|0.17
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.17
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.08
|Бехренс Кевин
|1
|0.08
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|Дардай Бенсе
|1
|0.08
|Герхардт Янник
|1
|0.08
|Виммер Патрик
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Амаду
|4
|0
|Вермерен Артур
|4
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Кампль Кевин
|2
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Виммер Патрик
|3
|1
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Фишер Килиан
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
2
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
6
4
РБ Лейпциг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
3
50%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
3
12%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
7
39%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
84
48
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|36 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 18
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
86.7% (98)
Ничья
9.7% (11)
Вольфсбург
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (75)
Меньше
31.82% (35)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
52.2% (59)
1:0 РБ Лейпциг
12.4% (14)
2:0 РБ Лейпциг
11.5% (13)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 РБ Лейпциг
5.3% (6)
1:2 Вольфсбург
3.5% (4)
3:2 РБ Лейпциг
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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