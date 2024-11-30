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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 40000 Главный судья: Петерсен Мартин
РБ Лейпциг
1:5
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
4' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
0:2
5' Гол
Томаш Тьягу
0:3
16' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
26' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
52' Желтая карточка
Вермерен Артур
57' Желтая карточка
Фишер Килиан
0:4
64' Гол
Меле Йоаким
1:4
82' Гол
Орбан Вилли
1:5
90' Гол
Бехренс Кевин
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Эль-Амин Амура Мохамед
5'
0:2
Томаш Тьягу
(Виммер Патрик)
16'
0:3
Эль-Амин Амура Мохамед
(Дардай Бенсе)
26'
Баумгартнер Кристоф
 
30'
Зайвальд Николас
Люкеба Кастелло
 
46'
Вермерен Артур
Айдара Амаду
 
52'
Вермерен Артур
 
57'
 
Фишер Килиан
64'
0:4
Меле Йоаким
(Кулиеракис Костас)
69'
Андре Силва
Шешко Беньямин
 
69'
 
Герхардт Янник
Фишер Килиан
75'
 
Нмеча Лукас
Томаш Тьягу
76'
 
Сванберг Маттиас
Виммер Патрик
77'
Гебель Вигго
Кампль Кевин
 
77'
Шлагер Ксавер
Баумгартнер Кристоф
 
82'
Орбан Вилли
1:4
84'
 
Эзкан Салих
Эль-Амин Амура Мохамед
85'
 
Бехренс Кевин
Дардай Бенсе
90'
1:5
Бехренс Кевин
(Сванберг Маттиас)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 630 Количество передач 366
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 113
РБ Лейпциг 86.7% (98)
X 9.7% (11)
Вольфсбург 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Нуса
Антонио
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
20
Баку
Ридле
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
11
Томаш
Тьягу
РБ Лейпциг
4-4-2
Вольфсбург
4-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вольфсбург

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:0
Б
2:1
К
1:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
0.86

Среднее время на гол

100
105

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.42
Орбан Вилли 4 0.33
Шешко Беньямин 3 0.25
Нуса Антонио 2 0.17
Симонс Хави 2 0.17
Кампль Кевин 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08
Хенрихс Бенджамин 0 0
Андре Силва 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.33
Томаш Тьягу 4 0.33
Винд Йонас 3 0.25
Меле Йоаким 2 0.17
Борнаув Себастьян 2 0.17
Баку Ридле 2 0.17
Майер Ловро 2 (1) 0.17
Арнольд Максимилиан 1 0.08
Бехренс Кевин 1 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.08
Дардай Бенсе 1 0.08
Герхардт Янник 1 0.08
Виммер Патрик 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Каминьски Якуб 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 4 0
Вермерен Артур 4 0
Розе Марко 1 1
Кампль Кевин 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Хенрихс Бенджамин 1 0
Опенда Лои 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Виммер Патрик 3 1
Зесигер Седрик 4 0
Томаш Тьягу 3 0
Фишер Килиан 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Грабара Камиль 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Герхардт Янник 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
2
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вольфсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

6
4
РБ Лейпциг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
3
50%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
3
12%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
7
39%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Вольфсбург

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
8
4
4
8
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 3 0 36 - 7 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 18 20
7.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
9.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Майнц Буркардт Джонатан 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 113
    РБ Лейпциг 86.7% (98)
    X 9.7% (11)
    Вольфсбург 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    86.7% (98)
    Ничья
    9.7% (11)
    Вольфсбург
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (75)
    Меньше
    31.82% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    52.2% (59)
    1:0 РБ Лейпциг
    12.4% (14)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.5% (13)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 РБ Лейпциг
    5.3% (6)
    1:2 Вольфсбург
    3.5% (4)
    3:2 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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