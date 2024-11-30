Тур: 12. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Осмерс Харм
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
19
Кён
Деррик
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
45
Чейз
Анри
24
Шабо
Юлиан
32
Ридер
Фабиан
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Штутгарт
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.29
Среднее время на гол
43
70
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
2.36
1.08
Среднее время на гол
38
83
Всего голов
60
32
Голов в среднем за матч
2.22
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|4
|0.33
|Дукш Марвин
|3 (1)
|0.25
|Нжинма Джастин
|2
|0.17
|Агу Феликс
|2
|0.17
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Шмид Романо
|1
|0.08
|Малатини Хулиан
|1
|0.08
|Топп Кеке
|1
|0.08
|Бёрк Оливер
|1
|0.08
|Кён Деррик
|1
|0.08
|Грюлль Марко
|1
|0.08
|Штарк Никлас
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|5
|0.42
|Демирович Эрмедин
|5
|0.42
|Мийо Энцо
|3
|0.25
|Туре Эль Билал
|2
|0.17
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Фюрих Крис
|1
|0.08
|Вагноман Йоша
|1
|0.08
|Вольтемаде Ник
|1
|0.08
|Левелинг Джейми
|1
|0.08
|Диль Юстин
|1
|0.08
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Стергиу Леонидас
|0
|0
|Штиллер Ангело
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|3
|1
|Фридль Марко
|2
|1
|Линен Сенне
|3
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|4
|1
|Каразор Атакан
|3
|1
|Мийо Энцо
|4
|0
|Вагноман Йоша
|3
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Штиллер Ангело
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
13
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Штутгарт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Пропущено
12
9
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
3
16%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
3
16%
8
38%
76-90
Пропущено
20
19
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
1
5%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1
Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2
Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1
Результаты матчей
Вердер
Штутгарт
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вердер
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
23
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
65
74
29
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 18
|23
|4.
|0:3 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|3:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 18
|18
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 15
|18
|9.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 10
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|0:0 Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|8.
|0:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|13.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|0:3 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|7 (3)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Штутгарт
Исход игры
Вердер
26.5% (30)
Ничья
36.3% (41)
Штутгарт
37.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
90.09% (100)
Нет
9.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
31% (35)
1:1 Ничья
27.4% (31)
2:1 Вердер
17.7% (20)
2:2 Ничья
8.8% (10)
0:1 Штутгарт
4.4% (5)
1:0 Вердер
3.5% (4)
2:0 Вердер
1.8% (2)
1:3 Штутгарт
1.8% (2)
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