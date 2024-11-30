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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Осмерс Харм
Вердер
2:2
Конец матча
Штутгарт
0'
1:0
6' Гол
Нжинма Джастин
1:1
20' Гол
Демирович Эрмедин
30' Undefined phrase: football_event_
Шабо Юлиан
54' Желтая карточка
Штиллер Ангело
2:1
77' Гол
Стаге Йенс
2:2
85' Гол
Демирович Эрмедин
87' Желтая карточка
Дукш Марвин
90'+7

Ход матча

6'
Нжинма Джастин
(Дукш Марвин)
1:0
20'
1:1
Демирович Эрмедин
(Миттельштедт Максимилиан)
30'
 
Шабо Юлиан
54'
 
Штиллер Ангело
67'
 
Вольтемаде Ник
Ридер Фабиан
67'
 
Хендрикс Рамон
Шабо Юлиан
67'
Стаге Йенс
Биттенкорт Леонардо
 
77'
Стаге Йенс
2:1
80'
 
Мийо Энцо
Каразор Атакан
80'
 
Диль Юстин
Стергиу Леонидас
83'
Юнг Антони
Фридль Марко
 
83'
Бёрк Оливер
Нжинма Джастин
 
85'
2:2
Демирович Эрмедин
(Штиллер Ангело)
87'
Дукш Марвин
 
89'
 
Руо Антони
Миттельштедт Максимилиан
90'
Грюлль Марко
Шмид Романо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 401 Количество передач 560
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 113
Вердер 26.5% (30)
X 36.3% (41)
Штутгарт 37.2% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
19
Кён
Деррик
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
11
Нжинма
Джастин
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
45
Чейз
Анри
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
4
Вагноман
Йоша
32
Ридер
Фабиан
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
Вердер
3-4-2-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Штутгарт

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
6:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
6:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:1
Б
6:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.29

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

2.36
1.08

Среднее время на гол

38
83

Всего голов

60
32

Голов в среднем за матч

2.22
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 5 0.42
Дукш Марвин 3 (1) 0.25
Нжинма Джастин 2 0.17
Агу Феликс 2 0.17
Вайзер Митчелл 1 0.08
Шмид Романо 1 0.08
Малатини Хулиан 1 0.08
Топп Кеке 1 0.08
Бёрк Оливер 1 0.08
Кён Деррик 1 0.08
Грюлль Марко 1 0.08
Штарк Никлас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 7 0.58
Ундав Дениз 5 0.42
Мийо Энцо 3 0.25
Туре Эль Билал 2 0.17
Ридер Фабиан 1 0.08
Фюрих Крис 1 0.08
Вагноман Йоша 1 0.08
Вольтемаде Ник 1 0.08
Левелинг Джейми 1 0.08
Диль Юстин 1 0.08
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Штиллер Ангело 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Стергиу Леонидас 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 1
Фридль Марко 2 1
Линен Сенне 3 0
Стаге Йенс 2 0
Кён Деррик 2 0
Дукш Марвин 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Агу Феликс 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Ole Werner 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Каразор Атакан 3 1
Мийо Энцо 4 0
Вагноман Йоша 3 0
Штиллер Ангело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Чейз Анри 1 0

Результаты матчей

Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Штутгарт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
13
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Штутгарт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
0
0%
7
47%
76-90

Пропущено

12
9
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
4
19%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
9
39%
76-90

Пропущено

22
21
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
18%
1
5%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
2
9%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1
Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Црвена Звезда - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2
Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1

Результаты матчей

Вердер
Штутгарт

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вердер
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
2
10
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 3 0 36 - 7 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 18 20
7.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
9.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Майнц Буркардт Джонатан 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вердер: 45%, Штутгарт: 55%.
  • 97'
    Вольтемаде Ник пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Стаге Йенс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиллер Ангело
  • 96'
    Anrie Chase наказан за толчок Дукш Марвин
  • 96'
    Юнг Антони из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 96'
    Хендрикс Рамон из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Контроль мяча: Вердер: 45%, Штутгарт: 55%.
  • 95'
    Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Anrie Chase успешно блокирует удар.
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    Прогнозы 113
    Вердер 26.5% (30)
    X 36.3% (41)
    Штутгарт 37.2% (42)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 2:2 Штутгарт

    Исход игры
    Вердер
    26.5% (30)
    Ничья
    36.3% (41)
    Штутгарт
    37.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    90.09% (100)
    Нет
    9.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    31% (35)
    1:1 Ничья
    27.4% (31)
    2:1 Вердер
    17.7% (20)
    2:2 Ничья
    8.8% (10)
    0:1 Штутгарт
    4.4% (5)
    1:0 Вердер
    3.5% (4)
    2:0 Вердер
    1.8% (2)
    1:3 Штутгарт
    1.8% (2)
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