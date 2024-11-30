Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игрок из команды Штутгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Штутгарт

89' Штарк Никлас не смог попасть в створ ударом издали

89' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Тактическая замена. Миттельштедт Максимилиан уходит с поля и его заменяет Энтони Руо

88' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Бёрк Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую

87' Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.

87' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт

85' Команда Штутгарт сравняла счет! Игра продолжается!

85' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает с правой ноги!

85' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Бёрк Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Г О О О О Л - Стаге Йенс правой ногой классно пробил с лета.

76' Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Штутгарт

74' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Штутгарт

74' Шмид Романо из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Anrie Chase из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Штарк Никлас нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.

71' Штарк Никлас нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.

70' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Вердер

63' Каразор Атакан не смог попасть в створ ударом издали

62' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Штутгарт

57' Удар от ворот произведет Штутгарт

57' Оооо... вот это был удар! Вайзер Митчелл должен был забить с этой позиции.

57' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Штутгарт

55' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Штиллер Ангело получил желтую карточку от судьи

53' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Вердер

51' Вагноман Йоша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Штутгарт

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Штутгарт

47' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.