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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 18'
Бохум
0'
17' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис

Ход матча

17'
Клод-Морис Алексис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 112
Аугсбург 83% (93)
X 12.5% (14)
Бохум 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
11
Вольф
Мариус
8
Реджбекай
Элвис
17
Якич
Кристиян
19
Ониика
Фрэнк
44
Кудосу
Хенри
20
Клод-Морис
Алексис
21
Титц
Филлип
27
Древес
Патрик
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
20
Ордец
Иван
15
Пасслак
Феликс
7
Дашнер
Лукас
8
Лосийя
Антони
19
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
Аугсбург
3-5-2
Бохум
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
3:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.25
Клод-Морис Алексис 3 0.25
Шлоттербек Кевен 2 0.17
Эссанд Самюэль 2 0.17
Вольф Мариус 1 0.08
Реджбекай Элвис 1 0.08
Кабадаи Юсуф 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.17
Беро Матуш 2 0.17
Де Вит Дани 2 0.17
Хофманн Филипп 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Гамбоа Кристиан 1 0.08
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Шлоттербек Кевен 2 1
Яннулис Димитрис 3 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Филипп 3 0
Беро Матуш 3 0
Виттек Максимилиан 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Ордец Иван 1 0
Де Вит Дани 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Аугсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

1
3
Аугсбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Бохум
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
50%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
7
37%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

23
32
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
7
30%
3
9%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
22%
10
31%
61-75
3
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Бохум

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
1
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 18 23
4.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 12 5 3 4 23 - 18 18
7.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 15 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 22 18
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Штутгарт
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
12.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 12 4 4 4 9 - 10 16
13.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 0:0 Заявка 12 0 3 9 10 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Штутгарт
 0:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
8.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
13.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
12.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Штутгарт
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 0:0 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 112
    Аугсбург 83% (93)
    X 12.5% (14)
    Бохум 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Бохум
    3.90
    4.00
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    5.06
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Бохум

    Исход игры
    Аугсбург
    83% (93)
    Ничья
    12.5% (14)
    Бохум
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    37.5% (42)
    1:0 Аугсбург
    21.4% (24)
    2:0 Аугсбург
    17% (19)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    3:1 Аугсбург
    5.4% (6)
    1:2 Бохум
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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