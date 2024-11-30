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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 29556 Главный судья: Райчель Тобиас
Аугсбург
1:0
Конец матча
Бохум
0'
17' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис
26' Желтая карточка
Вольф Мариус
1:0
38' Пенальти
Титц Филлип
68' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
72' Желтая карточка
Ордец Иван
73' Желтая карточка
Диетер Хекинг
82' Желтая карточка
Мунье Стив
83' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
90'+8

Ход матча

17'
Клод-Морис Алексис
 
26'
Вольф Мариус
 
38'
Титц Филлип
1:0
46'
 
Бернардо Фернандес
Эрманн Тим
59'
 
Миёши Коджи
Брошински Мориц
59'
 
Квартенг Мориц-Брони
Дашнер Лукас
59'
Эссанд Самюэль
Титц Филлип
 
65'
 
Сиссоко Ибраима
Лосийя Антони
68'
 
Виттек Максимилиан
72'
 
Ордец Иван
73'
 
Диетер Хекинг
75'
 
Хольтманн Геррит
Виттек Максимилиан
80'
Майер Арне
Реджбекай Элвис
 
80'
Мунье Стив
Клод-Морис Алексис
 
82'
Мунье Стив
 
83'
 
Бернардо Фернандес

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 451 Количество передач 399
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 112
Аугсбург 83% (93)
X 12.5% (14)
Бохум 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
11
Вольф
Мариус
8
Реджбекай
Элвис
17
Якич
Кристиян
19
Ониика
Фрэнк
44
Кудосу
Хенри
20
Клод-Морис
Алексис
21
Титц
Филлип
27
Древес
Патрик
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
20
Ордец
Иван
15
Пасслак
Феликс
7
Дашнер
Лукас
8
Лосийя
Антони
19
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
Аугсбург
3-5-2
Бохум
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
3:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 4 (1) 0.33
Клод-Морис Алексис 3 0.25
Шлоттербек Кевен 2 0.17
Эссанд Самюэль 2 0.17
Вольф Мариус 1 0.08
Реджбекай Элвис 1 0.08
Кабадаи Юсуф 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.17
Беро Матуш 2 0.17
Де Вит Дани 2 0.17
Хофманн Филипп 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Гамбоа Кристиан 1 0.08
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Шлоттербек Кевен 2 1
Яннулис Димитрис 3 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Клод-Морис Алексис 2 0
Мунье Стив 1 0
Вольф Мариус 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Филипп 3 0
Беро Матуш 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Де Вит Дани 1 0
Машович Эрхан 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0
Диетер Хекинг 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Аугсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

1
3
Аугсбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Бохум
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
50%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
2
25%
7
35%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

23
33
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
7
30%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
5
22%
10
30%
61-75
3
13%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Бохум

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
2
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 3 0 36 - 7 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 18 20
7.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
9.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Майнц Буркардт Джонатан 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29556 болельщиков
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Аугсбург вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Аугсбург: 53%, Бохум: 47%.
  • 98'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Ордец Иван ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Аугсбург 83% (93)
    X 12.5% (14)
    Бохум 4.5% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Бохум

    Исход игры
    Аугсбург
    83% (93)
    Ничья
    12.5% (14)
    Бохум
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    37.5% (42)
    1:0 Аугсбург
    21.4% (24)
    2:0 Аугсбург
    17% (19)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    3:1 Аугсбург
    5.4% (6)
    1:2 Бохум
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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