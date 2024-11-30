Тур: 12. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 29556 Главный судья: Райчель Тобиас
0'
17' Желтая карточкаКлод-Морис Алексис
26' Желтая карточкаВольф Мариус
1:0
38' ПенальтиТитц Филлип
68' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
72' Желтая карточкаОрдец Иван
73' Желтая карточкаДиетер Хекинг
82' Желтая карточкаМунье Стив
83' Желтая карточкаБернардо Фернандес
90'+8
Ход матча
26'
38'
1:0
72'
73'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
451 Количество передач 399
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
44
Кудосу
Хенри
21
Титц
Филлип
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Эрманн ТимЗащитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Аугсбург
Бохум
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
50
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|4 (1)
|0.33
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.25
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.17
|Эссанд Самюэль
|2
|0.17
|Вольф Мариус
|1
|0.08
|Реджбекай Элвис
|1
|0.08
|Кабадаи Юсуф
|1
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.17
|Беро Матуш
|2
|0.17
|Де Вит Дани
|2
|0.17
|Хофманн Филипп
|1
|0.08
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.08
|Пасслак Феликс
|0
|0
|Машович Эрхан
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Шлоттербек Кевен
|2
|1
|Яннулис Димитрис
|3
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Клод-Морис Алексис
|2
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
|Кёмюр Мерт
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
|Диетер Хекинг
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Аугсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
1
3
Аугсбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Бохум
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
50%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
2
25%
7
35%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Пропущено
23
33
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
7
30%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
5
22%
10
30%
61-75
3
13%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бавария - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Ингольштадт 7:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Штутгарт - Бохум 2:0 Бохум - Ден Бош 2:0 Бохум - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 7:2
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1
Результаты матчей
Аугсбург
Бохум
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
52
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|36 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 18
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Бохум
Исход игры
Аугсбург
83% (93)
Ничья
12.5% (14)
Бохум
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
37.5% (42)
1:0 Аугсбург
21.4% (24)
2:0 Аугсбург
17% (19)
1:1 Ничья
10.7% (12)
3:1 Аугсбург
5.4% (6)
1:2 Бохум
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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