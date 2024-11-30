Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вольф Мариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Медич Яков получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Медич Яков на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Бернардо Фернандес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Глупую желтую получил Мунье Стив за то, что отбил ногой мяч после свистка

82' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Аугсбург

80' Миёши Коджи из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Пасслак Феликс из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Аугсбург

75' Удар от ворот произведет Аугсбург

75' Сиссоко Ибраима из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

74' Удар от ворот произведет Бохум

74' Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Рефери не любит споров - именно за это Диетер Хекинг сейчас получил желтую

72' Ордец Иван тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

71' Квартенг Мориц-Брони пробует нанести удар издали, но Недилько Лабрович держит все под контролем

70' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Виттек Максимилиан получает желтую карточку за толчок соперника.

68' Вольф Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вольф Мариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хорошую попытку сделал Клод-Морис Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Ониика Фрэнк нанес удар головой, но Патрик Древес спокойно отбил мяч.

63' Лосийя Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Бохум

59' Титц Филлип из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Бохум

56' Реджбекай Элвис из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Вольф Мариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бохум

50' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника