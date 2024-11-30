Тур: 12. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Яблонски Свен
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
39
Тель
Матис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Боэ СашаЗащитник
-
49 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия Д
Бавария
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
75%
8 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
55%
17 побед 11 ничьих 0 побед
32 матча
3.1%
96.9%
0 побед 1 ничья 31 победа
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Второй тайм
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 19 побед
52 матча
28.8%
11.5%
59.7%
15 побед 6 ничьих 31 победа
Первый тайм
15.4%
40.4%
44.2%
8 побед 21 ничья 23 победы
Второй тайм
32.7%
30.8%
36.5%
17 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.17
Среднее время на гол
68
77
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
2.54
1.68
Среднее время на гол
35
53
Всего голов
98
75
Голов в среднем за матч
1.88
1.44
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.5
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.25
|Адейеми Карим
|2
|0.17
|Нмеча Феликс
|2
|0.17
|Байер Максимилиан
|2
|0.17
|Мален Дониэлл
|2
|0.17
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.17
|Брандт Юлиан
|1
|0.08
|Бенсебаини Рами
|1
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.08
|Гросс Паскаль
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|14 (5)
|1.17
|Олисе Майкл
|5
|0.42
|Мусиала Джамал
|5
|0.42
|Коман Кингсли
|3
|0.25
|Гнабри Серж
|2
|0.17
|Мюллер Томас
|1
|0.08
|Сане Лерой
|1
|0.08
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.08
|Упамекано Дайо
|1
|0.08
|Павлович Александр
|1
|0.08
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|1
|Коуту Ян
|3
|0
|Джан Эмре
|1
|1
|Кабар Альмугера
|1
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
3
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
13
Боруссия Д
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
0
16
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
12
1
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
100%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
22
34
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
3
14%
4
12%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
7
32%
5
15%
61-75
5
23%
7
21%
76-90
Пропущено
18
9
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
6%
1
11%
1-15
6
33%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - ПСЖ 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0
Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Бавария
Точный счет
2:1
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
3 раза 50%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:5
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
5
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
92
38
83
38
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|36 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 18
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Бавария
Исход игры
Боруссия Д
14.2% (18)
Ничья
14.2% (18)
Бавария
71.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
84.68% (94)
Меньше
15.32% (17)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Бавария
44.1% (56)
2:3 Бавария
7.1% (9)
2:2 Ничья
7.1% (9)
1:3 Бавария
6.3% (8)
1:1 Ничья
6.3% (8)
2:1 Боруссия Д
3.9% (5)
0:1 Бавария
3.1% (4)
0:2 Бавария
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!