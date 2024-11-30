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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 22'
Бавария
0'

Ход матча

18'
Зюле Никлас
Антон Вальдемар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 125
Боруссия Д 14.4% (18)
X 14.4% (18)
Бавария 71.2% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
8
Нмеча
Феликс
13
Гросс
Паскаль
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
39
Тель
Матис
9
Кейн
Гарри
Боруссия Д
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Бавария

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
75%
8 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
55%
17 побед 11 ничьих 0 побед

32 матча

3.1%
96.9%
0 побед 1 ничья 31 победа

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 19 побед

52 матча

28.8%
11.5%
59.7%
15 побед 6 ничьих 31 победа

Первый тайм

15.4%
40.4%
44.2%
8 побед 21 ничья 23 победы

Второй тайм

32.7%
30.8%
36.5%
17 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.17

Среднее время на гол

68
77

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

2.54
1.68

Среднее время на гол

35
53

Всего голов

98
75

Голов в среднем за матч

1.88
1.44

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

47
62

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.5
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.25
Адейеми Карим 2 0.17
Нмеча Феликс 2 0.17
Байер Максимилиан 2 0.17
Мален Дониэлл 2 0.17
Джан Эмре 2 (2) 0.17
Брандт Юлиан 1 0.08
Бенсебаини Рами 1 0.08
Рюэрсон Юлиан 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 14 (5) 1.17
Олисе Майкл 5 0.42
Мусиала Джамал 5 0.42
Коман Кингсли 3 0.25
Гнабри Серж 2 0.17
Мюллер Томас 1 0.08
Сане Лерой 1 0.08
Мин-Чжэ Ким 1 0.08
Упамекано Дайо 1 0.08
Павлович Александр 1 0.08
Киммих Йозуа 0 0
Горецка Леон 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 5 0
Шлоттербек Нико 3 1
Коуту Ян 3 0
Джан Эмре 1 1
Кабар Альмугера 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Азхиль Айман 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Боэ Саша 1 0
Павлович Александр 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
3
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
13
Боруссия Д
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

0
16

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

12
1
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
100%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

22
34
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
3
14%
4
12%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
7
32%
5
15%
61-75
5
23%
7
21%
76-90

Пропущено

18
9
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
6%
1
11%
1-15
6
33%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - ПСЖ 1:0 Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0
Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Бавария

Точный счет

2:1
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
3 раза 50%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:5
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
5
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
3
2
3
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
9
2
3
8
2.5
8
3
3
8
3.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 3 0 36 - 7 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 18 20
7.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
9.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 6 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Майнц Буркардт Джонатан 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Тель с Дэвисом активно действуют на левом фланге, но от них нет обостряющих передач в центр. Всё чаще следуют поперечные ближнему партнёру.
  • Фол, нарушение
    19'
    Упамекано на чужой половине поля толкнул в спину Гирасси.
  • Замена
    18'
    Замена в составе "Боруссии": в место Вальдемара Антона на поле вышел Никлас Зюле.
  • 17'
    Похоже, Антон не сможет продолжить встречу. Зюле побежал спешно переодеваться.
  • Травма, повреждение
    16'
    Антон передвигался по полю с прихрамыванием, а после выноса вперёд Вальдемар присел на газон и ждёт выхода медиков на поле.
  • 15'
    Заброс Антона справа вперёд заблокировал Мусиала.
  • 14'
    "Боруссия" применила активный прессинг на чужой половине поля. В районе центральной линии поля хозяева заработали аут.
  • Угловой
    12'
    Сане разыграл угловой удар с Киммихом, а после паса Лаймера в штрафную площадь мяч снова пришёл к Киммиху, который уже оказался в офсайде.
  • 11'
    Сане справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь, где его прострел к воротам заблокировал Нмеча.
  • 10'
    Киммих слева со штрафного решил низом пробить в ближний угол. На пути мяча оказались соперники. Ситуация разряжена.
  • Фол, нарушение
    9'
    Рюэрсон на фланге сбил Мусиалу.
  • Опасный момент
    8'
    Сане справа сместился к центру и с двадцати одного метра пробил в левый угол. Кобель отбил мяч вверх, не позволив Телю сыграть головой на добивании.
  • 7'
    Дэвис с Телем по левому флангу продвинуться вперёд не смогли. Гости откатились на свою половину поля.
  • 6'
    Оба голкипера смело играют за пределами штрафной площади, стараясь побыстрее возвращать мяч в линию атаки.
  • Фол, нарушение
    5'
    "Боруссии" в стартовые минуты проходы вперёд не удаётся. У чужой штрафной площади правила нарушил Байер.
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    • 4'
      Лаймер справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр. Антон сыграл на перехвате и выбил мяч обратно во фланг.
    • 3'
      Ким Мин-Чжэ сыграл на перехвате у чужой штрафной площади, но Рюэрсон быстро включился в отбор и не позволил корейцу пробить по воротам.
    • 2'
      "Боруссия" играет в жёлтых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Бавария" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Бавария

    Исход игры
    Боруссия Д
    14.2% (18)
    Ничья
    14.2% (18)
    Бавария
    71.7% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.68% (94)
    Меньше
    15.32% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    44.1% (56)
    2:3 Бавария
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    7.1% (9)
    1:3 Бавария
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    2:1 Боруссия Д
    3.9% (5)
    0:1 Бавария
    3.1% (4)
    0:2 Бавария
    2.4% (3)
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