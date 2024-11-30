"Боруссия" применила активный прессинг на чужой половине поля. В районе центральной линии поля хозяева заработали аут.

Антон передвигался по полю с прихрамыванием, а после выноса вперёд Вальдемар присел на газон и ждёт выхода медиков на поле.

Замена в составе "Боруссии": в место Вальдемара Антона на поле вышел Никлас Зюле.

Упамекано на чужой половине поля толкнул в спину Гирасси.

Тель с Дэвисом активно действуют на левом фланге, но от них нет обостряющих передач в центр. Всё чаще следуют поперечные ближнему партнёру.

12' Сане разыграл угловой удар с Киммихом, а после паса Лаймера в штрафную площадь мяч снова пришёл к Киммиху, который уже оказался в офсайде.

11' Сане справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь, где его прострел к воротам заблокировал Нмеча.

10' Киммих слева со штрафного решил низом пробить в ближний угол. На пути мяча оказались соперники. Ситуация разряжена.

9' Рюэрсон на фланге сбил Мусиалу.

8' Сане справа сместился к центру и с двадцати одного метра пробил в левый угол. Кобель отбил мяч вверх, не позволив Телю сыграть головой на добивании.

7' Дэвис с Телем по левому флангу продвинуться вперёд не смогли. Гости откатились на свою половину поля.

6' Оба голкипера смело играют за пределами штрафной площади, стараясь побыстрее возвращать мяч в линию атаки.