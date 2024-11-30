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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 18'
Боруссия М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 111
Фрайбург 41.4% (46)
X 38.7% (43)
Боруссия М 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
Ничья
Боруссия М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
Фрайбург
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия М

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
56.3%
21.8%
7 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:3
Б
0:6
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.24

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 4 0.33
Грифо Винченцо 3 0.25
Адаму Чуквубике 2 0.17
Кюблер Лукас 2 0.17
Гюнтер Кристиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 (1) 0.58
Плеа Алассан 3 0.25
Онора Франк 2 0.17
Штёгер Кевин 1 0.08
Эльведи Нико 1 0.08
Итакура Ко 1 0.08
Чванчара Томаш 1 0.08
Хак Робин 0 0
Фридрих Марвин 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 3 1
Линхарт Филипп 3 0
Патрик Остерхаге 1 1
Шустер Юлиан 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 3 0
Итакура Ко 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Райц Рокко 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Улльрих Лукас 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
9
Фрайбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Боруссия М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
4
31%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0
Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 4:1
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1

Результаты матчей

Фрайбург
Боруссия М

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 18 23
4.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 12 5 3 4 23 - 18 18
7.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 15 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 22 18
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Штутгарт
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
12.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 12 4 4 4 9 - 10 16
13.
Аугсбург
 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 0:0 Заявка 12 0 3 9 10 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Штутгарт
 0:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
8.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 9 8
13.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 3:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 0:3 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
12.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Штутгарт
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 0:0 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 111
    Фрайбург 41.4% (46)
    X 38.7% (43)
    Боруссия М 19.8% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Боруссия М
    3.90
    3.80
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Боруссия М

    Исход игры
    Фрайбург
    41.1% (46)
    Ничья
    39.3% (44)
    Боруссия М
    19.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (97)
    Нет
    12.61% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (40)
    2:1 Фрайбург
    27.7% (31)
    1:2 Боруссия М
    15.2% (17)
    1:0 Фрайбург
    8.9% (10)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Боруссия М
    1.8% (2)
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