Тур: 12. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Хартманн Роберт
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Огбус БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рёль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Боруссия М
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
32 матча
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.9%
56.3%
21.8%
7 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2
1.24
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.72
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|4
|0.33
|Грифо Винченцо
|3
|0.25
|Адаму Чуквубике
|2
|0.17
|Кюблер Лукас
|2
|0.17
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.08
|Линхарт Филипп
|1
|0.08
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Хёлер Лукас
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7 (1)
|0.58
|Плеа Алассан
|3
|0.25
|Онора Франк
|2
|0.17
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|Эльведи Нико
|1
|0.08
|Итакура Ко
|1
|0.08
|Чванчара Томаш
|1
|0.08
|Хак Робин
|0
|0
|Фридрих Марвин
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адаму Чуквубике
|3
|1
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|1
|Шустер Юлиан
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Сильдийя Кильянн
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райц Рокко
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Улльрих Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
9
Фрайбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Боруссия М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
4
31%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0
Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 4:1
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1
Результаты матчей
Фрайбург
Боруссия М
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
42
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
47
56
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 18
|23
|4.
|0:3 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|3:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 18
|18
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 15
|18
|9.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|11.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 10
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|0:0 Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|8.
|0:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|13.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|0:3 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|7 (3)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Боруссия М
Исход игры
Фрайбург
41.1% (46)
Ничья
39.3% (44)
Боруссия М
19.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
87.39% (97)
Нет
12.61% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (40)
2:1 Фрайбург
27.7% (31)
1:2 Боруссия М
15.2% (17)
1:0 Фрайбург
8.9% (10)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Боруссия М
1.8% (2)
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