Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Грегорич Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эггештайн Максимилиан пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

41' Г О О О О Л - Хёлер Лукас забивает ударом с правой ноги!

41' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Линхарт Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

40' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Фрайбург

34' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Грегорич Михаэль пробил со штрафного прямо в стенку

22' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

20' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Грегорич Михаэль нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

20' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Райц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

12' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Фрайбург

8' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Фрайбург начинает с центра поля