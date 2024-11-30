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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 34000 Главный судья: Хартманн Роберт
Фрайбург
3:1
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
41' Гол
Хёлер Лукас
2:0
49' Гол
Доан Рицу
53' Желтая карточка
Хак Робин
2:1
61' Гол
Кляйндинст Тим
3:1
63' Гол
Хёлер Лукас
70' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+5

Ход матча

41'
Хёлер Лукас
1:0
49'
Доан Рицу
2:0
53'
 
Хак Робин
61'
2:1
Кляйндинст Тим
(Улльрих Лукас)
62'
 
Нгуму Натан
Хак Робин
62'
 
Лайнер Штефан
Улльрих Лукас
63'
Хёлер Лукас
(Грифо Винченцо)
3:1
70'
Хёфлер Николас
 
71'
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
 
71'
Рёль Мерлин
Грегорич Михаэль
 
78'
 
Чванчара Томаш
Онора Франк
78'
 
Штёгер Кевин
Райц Рокко
78'
 
Зандер Филипп
Вайгль Юлиан
82'
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
 
89'
Филипп Максимилиан
Хёлер Лукас
 
89'
Сильдийя Кильянн
Доан Рицу
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 470 Количество передач 500
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Прогнозы 112
Фрайбург 41.1% (46)
X 39.3% (44)
Боруссия М 19.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
Фрайбург
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия М

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
56.3%
21.8%
7 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:3
Б
0:6
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.24

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 5 0.42
Грифо Винченцо 3 0.25
Хёлер Лукас 2 0.17
Адаму Чуквубике 2 0.17
Кюблер Лукас 2 0.17
Гюнтер Кристиан 1 0.08
Линхарт Филипп 1 0.08
Динкчи Эрен 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 8 (1) 0.67
Плеа Алассан 3 0.25
Онора Франк 2 0.17
Штёгер Кевин 1 0.08
Эльведи Нико 1 0.08
Итакура Ко 1 0.08
Чванчара Томаш 1 0.08
Хак Робин 0 0
Фридрих Марвин 0 0
Улльрих Лукас 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 3 1
Линхарт Филипп 3 0
Патрик Остерхаге 1 1
Хёфлер Николас 2 0
Шустер Юлиан 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Сильдийя Кильянн 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 4 0
Итакура Ко 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Райц Рокко 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Улльрих Лукас 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
9
Фрайбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Боруссия М
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
5
31%
6
33%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Фрайбург 4:0 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Майнц 0:0
Фрайбург - Гамбург 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 4:1
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1

Результаты матчей

Фрайбург
Боруссия М

Точный счет

3:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
5
7
4
8
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
7.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
9.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
10.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Майнц Буркардт Джонатан 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 91'
    Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Фрайбург: 48%, Боруссия М: 52%.
  • 90'
    Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Муслия Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Фрайбург 41.1% (46)
    X 39.3% (44)
    Боруссия М 19.6% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 3:1 Боруссия М

    Исход игры
    Фрайбург
    41.1% (46)
    Ничья
    39.3% (44)
    Боруссия М
    19.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (97)
    Нет
    12.61% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (40)
    2:1 Фрайбург
    27.7% (31)
    1:2 Боруссия М
    15.2% (17)
    1:0 Фрайбург
    8.9% (10)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Боруссия М
    1.8% (2)
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