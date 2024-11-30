Тур: 16. Стадион: Жемплин.
4:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолХобот Марьян
0:2
51' ГолХриен Мартин
1:2
55' ГолКизиридис Александрос
56' Желтая карточкаГладик Ян
2:2
62' ГолMatus Marcin
3:2
64' ГолКизиридис Александрос
64' Желтая карточкаКизиридис Александрос
83' Желтая карточкаЛютеран Оливер
83' Желтая карточкаТарадуда Денис
4:2
86' ГолIssa Adekunle
90'+7
Ход матча
11'
0:1
51'
0:2
55'
56'
62'
2:2
64'
83'
83'
86'
86'
4:2
12
Franck
Bahi
91
Икоба
Эдуви
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
20
Хобот
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
23 Ivan Tyurin
-
-
-
-
21 Samuel Ramos
-
29 Enzo Arevalo
-
55 Artur Musak
-
97 Adam Zulevic
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Radim Kucera
История личных встреч
Михаловце
Ружомберок
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
29 матчей
6.9%
41.4%
51.7%
2 победы 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
6.9%
58.6%
34.5%
2 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.15
0.44
Среднее время на гол
78
205
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.92
Среднее время на гол
60
46
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.34
1.1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
81
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|6
|0.38
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.31
|Issa Adekunle
|4
|0.25
|Stanislav Danko
|2
|0.13
|Enzo Arevalo
|2
|0.13
|Тарадуда Денис
|1
|0.06
|Пачинда Эрик
|1
|0.06
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.06
|Жофчак Игор
|0
|0
|Беднар Мартин
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.25
|Хриен Мартин
|4 (1)
|0.25
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.13
|Хуф Давид
|2
|0.13
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.13
|Келемен Марко
|1 (1)
|0.06
|Хобот Марьян
|1
|0.06
|Малы Матуш
|1
|0.06
|Симон Габриэл
|1
|0.06
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.06
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|7
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Беднар Мартин
|2
|1
|Tornike Dzotsenidze
|2
|1
|Matus Marcin
|3
|0
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Кизиридис Александрос
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Yushi Shimamura
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Artur Musak
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Ondrej Smetana
|3
|1
|Кестль Даниэль
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Селески Александер
|2
|1
|Гладик Ян
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Домонкос Кристоф
|3
|0
|Тучны Адам
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ружомберок
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
7
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ружомберок
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
7
30%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Пропущено
27
21
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
9
33%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Михаловце 0:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1
Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0
Результаты матчей
Михаловце
Ружомберок
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
610
412
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|37 - 14
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|3.
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|4.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 14
|23
|5.
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|6.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|7.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|9.
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|10.
|16
|2
|7
|7
|16 - 29
|13
|11.
|14
|4
|0
|10
|17 - 28
|12
|12.
|16
|3
|3
|10
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|7.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|8.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|9.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|10.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|11.
|8
|1
|1
|6
|9 - 21
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6