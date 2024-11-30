  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Михаловце
4:2
Конец матча
Ружомберок
0'
0:1
11' Гол
Хобот Марьян
0:2
51' Гол
Хриен Мартин
1:2
55' Гол
Кизиридис Александрос
56' Желтая карточка
Гладик Ян
2:2
62' Гол
Matus Marcin
3:2
64' Гол
Кизиридис Александрос
64' Желтая карточка
Кизиридис Александрос
83' Желтая карточка
Лютеран Оливер
83' Желтая карточка
Тарадуда Денис
4:2
86' Гол
Issa Adekunle
90'+7
31
Шахинович
Мухамед
26
Tornike
Dzotsenidze
66
Беднар
Мартин
5
Polydefkis
Volanakis
3
Тарадуда
Денис
12
Franck
Bahi
4
Зубайру
Абдул
51
Stanislav
Danko
89
Кизиридис
Александрос
91
Икоба
Эдуви
9
Matus
Marcin
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
16
Кестль
Даниэль
28
Селески
Александер
6
Мудры
Тимотей
4
Лютеран
Оливер
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
20
Хобот
Марьян
Михаловце
3-4-1-2
Ружомберок
3-4-1-2

История личных встреч

Михаловце
Ружомберок

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

29 матчей

6.9%
41.4%
51.7%
2 победы 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.9%
58.6%
34.5%
2 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
4:3
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.15
0.44

Среднее время на гол

78
205

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.92

Среднее время на гол

60
46

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.34
1.1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 6 0.38
Matus Marcin 5 (1) 0.31
Issa Adekunle 4 0.25
Stanislav Danko 2 0.13
Enzo Arevalo 2 0.13
Тарадуда Денис 1 0.06
Пачинда Эрик 1 0.06
Polydefkis Volanakis 1 0.06
Жофчак Игор 0 0
Беднар Мартин 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 4 0.25
Хриен Мартин 4 (1) 0.25
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.13
Хуф Давид 2 0.13
Бодя Мартин 2 (1) 0.13
Келемен Марко 1 (1) 0.06
Хобот Марьян 1 0.06
Малы Матуш 1 0.06
Симон Габриэл 1 0.06
Мудры Тимотей 1 (1) 0.06
Домонкос Кристоф 0 0
Селески Александер 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 7 0
Franck Bahi 5 0
Беднар Мартин 2 1
Tornike Dzotsenidze 2 1
Matus Marcin 3 0
Икоба Эдуви 3 0
Кизиридис Александрос 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Лукач Патрик 2 0
Lukas Simko 2 0
Yushi Shimamura 2 0
Жофчак Игор 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Artur Musak 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавринчик Самуэль 5 0
Ondrej Smetana 3 1
Кестль Даниэль 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Селески Александер 2 1
Гладик Ян 3 0
Симон Габриэл 3 0
Домонкос Кристоф 3 0
Тучны Адам 3 0
Малы Матуш 1 1
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Михаловце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ружомберок
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
7
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ружомберок
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
7
30%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Пропущено

27
21
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
9
33%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Михаловце 0:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1
Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Комарно 1:3 Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0

Результаты матчей

Михаловце
Ружомберок

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
2.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
3.
Спартак Трнава
 16 8 6 2 24 - 14 30
4.
ДАК
 0:0 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Михаловце
 16 5 5 6 22 - 28 20
6.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 16 4 6 6 20 - 23 18
8.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
9.
Ружомберок
 16 4 5 7 19 - 25 17
10.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
11.
Комарно
 14 4 0 10 17 - 28 12
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
5.
Ружомберок
 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Михаловце
 8 3 3 2 13 - 14 12
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
3.
ДАК
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
5.
Комарно
 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 8 2 2 4 7 - 13 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
11.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 7
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Гладик Ян сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Хобот Марьян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Михаловце 4:2 Ружомберок онлайн

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