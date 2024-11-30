  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Тренчин
0:1
Первый тайм: 18'
Жилина
0'
0:1
9' Пенальти
Eric Bille

Ход матча

9'
0:1
Eric Bille
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Тренчин
Ничья
Жилина
4.35
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Все Коэффициенты
30
Matus
Slavicek
90
Hugo
Pavek
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
20
Rahim
Ibrahim
6
Tadeas
Hajovsky
85
Emma
Uchegbu
21
Lukas
Mikulaj
7
Джуд
Сандей
1
Jakub
Badzgon
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
11
Samuel
Gidi
21
Timotej
Hranica
37
Зауэр
Марио
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
29
Дюриш
Давид
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
Тренчин
4-1-2-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Жилина

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

41 матч

31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

С
4:1
С
0:0
С
5:2
С
1:1
С
0:0
SLE
0:2
С
1:3
С
1:3
С
5:3
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

30
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

2.13
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

79
70

Голов в среднем за матч

1.93
1.71

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

46
52

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 3 0.19
Эмека Чинонсо 3 0.19
Гайдош Артур 1 0.06
Lazar Stojsavljevic 1 0.06
Rahim Ibrahim 1 0.06
Lukas Mikulaj 1 0.06
Bright Donkor 1 0.06
Бариш Дамьян 1 (1) 0.06
Саллам Самир Бен 0 0
Джуд Сандей 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 6 0.38
Eric Bille 6 (2) 0.38
Зауэр Марио 5 0.31
Дюриш Давид 3 0.19
Минарик Ян 2 0.13
Алиягич Денис 2 0.13
Качер Мирослав 1 0.06
Бари Кристиан 1 0.06
Илько Патрик 1 0.06
Samuel Gidi 1 0.06
Пекарик Петер 1 0.06
Lukas Prokop 1 0.06
Яворчек Доминик 1 0.06
Копашек Самуэль 1 0.06
Timotej Hranica 1 0.06
James Ndjeungoue 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 5 2
Бариш Дамьян 5 0
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Lazar Stojsavljevic 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Emma Uchegbu 1 0
Багин Сауэль 1 0
Lukas Mikulaj 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
James Ndjeungoue 5 0
Копашек Самуэль 4 0
Samuel Gidi 3 0
Губочан Томаш 2 0
Минарик Ян 2 0
Дюриш Давид 2 0
Eric Bille 2 0
Adama Drame 0 1
Пекарик Петер 1 0
Michal Scasny 1 0
Качер Мирослав 1 0
Lukas Prokop 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жилина
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
1
Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

3
22
Тренчин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Жилина
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

5
22
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
60%
5
23%
31-45
2
40%
4
18%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
3
33%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

14
33
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
7%
4
12%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
6
43%
7
21%
31-45
5
36%
5
15%
46-60
1
7%
8
24%
61-75
0
0%
7
21%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
4
33%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0
Жилина
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 3:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1

Результаты матчей

Тренчин
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
11
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:0 16 11 4 1 34 - 12 37
2.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
3.
Спартак Трнава
 0:0 16 7 7 2 22 - 14 28
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Ружомберок
 1:0 16 5 5 6 18 - 21 20
6.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
7.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
9.
Михаловце
 0:1 16 4 5 7 18 - 27 17
10.
Скалица
 0:0 16 3 4 9 18 - 29 13
11.
Тренчин
 0:1 16 2 7 7 14 - 26 13
12.
Комарно
 14 4 0 10 17 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:0 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 0:0 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Ружомберок
 1:0 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 0:1 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Михаловце
 0:1 8 2 3 3 9 - 13 9
10.
Скалица
 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 1:0 8 4 3 1 12 - 3 15
3.
Спартак Трнава
 0:0 8 4 3 1 13 - 8 15
4.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Комарно
 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Ружомберок
 1:0 8 2 2 4 9 - 12 8
8.
Михаловце
 0:1 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
10.
Скалица
 0:0 8 1 2 5 9 - 19 5
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 0:1 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О Л - Eric Bille из команды Жилина забивает с точки!
  • Судья начинает матч
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