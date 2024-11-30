Тур: 16. Стадион: На Сихоти.
Ход матча
9'
0:1
90
Hugo
Pavek
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
29
Дюриш
Давид
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Hugo PavekЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel GidiЗащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дюриш ДавидНападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
25 Adama Drame
-
34 Lukas Prokop
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Тренчин
Жилина
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
41 матч
31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.57
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
2.13
1.89
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
79
70
Голов в среднем за матч
1.93
1.71
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
46
52
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|3
|0.19
|Эмека Чинонсо
|3
|0.19
|Гайдош Артур
|1
|0.06
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.06
|Rahim Ibrahim
|1
|0.06
|Lukas Mikulaj
|1
|0.06
|Bright Donkor
|1
|0.06
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.06
|Саллам Самир Бен
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|6
|0.38
|Eric Bille
|6 (2)
|0.38
|Зауэр Марио
|5
|0.31
|Дюриш Давид
|3
|0.19
|Минарик Ян
|2
|0.13
|Алиягич Денис
|2
|0.13
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Бари Кристиан
|1
|0.06
|Илько Патрик
|1
|0.06
|Samuel Gidi
|1
|0.06
|Пекарик Петер
|1
|0.06
|Lukas Prokop
|1
|0.06
|Яворчек Доминик
|1
|0.06
|Копашек Самуэль
|1
|0.06
|Timotej Hranica
|1
|0.06
|James Ndjeungoue
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|5
|2
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Emma Uchegbu
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Lukas Mikulaj
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|James Ndjeungoue
|5
|0
|Копашек Самуэль
|4
|0
|Samuel Gidi
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Adama Drame
|0
|1
|Пекарик Петер
|1
|0
|Michal Scasny
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Lukas Prokop
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жилина
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
1
Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
3
22
Тренчин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Жилина
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
5
22
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
60%
5
23%
31-45
2
40%
4
18%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
3
33%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
14
33
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
7%
4
12%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
6
43%
7
21%
31-45
5
36%
5
15%
46-60
1
7%
8
24%
61-75
0
0%
7
21%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
4
33%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0
Жилина
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 3:1 Михаловце - Жилина 1:1 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1
Результаты матчей
Тренчин
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|4
|1
|34 - 12
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|3.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|22 - 14
|28
|4.
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|6.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|7.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|9.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|18 - 27
|17
|10.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|11.
|0:1
|16
|2
|7
|7
|14 - 26
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|17 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 3
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|8.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|10.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|0:1
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6