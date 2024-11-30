Тур: 16. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаТруса Матей
44' Желтая карточкаПопович Александар
45' Желтая карточкаГерц Кристиан
59' Желтая карточкаРамадан Аммар
66' Желтая карточкаГалчик Роланд
82' Желтая карточкаSimon Fasko
83' Желтая карточкаFilip Mielke
90'+4
Ход матча
17'
45'
59'
66'
82'
83'
28
Данко
Адам
25
Simon
Fasko
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бранислав Фодрек
История личных встреч
Железярне Подбрезова
ДАК
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
21 матч
4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.56
0.83
Среднее время на гол
162
108
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.11
Среднее время на гол
41
81
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.48
0.95
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
94
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alasana Yirajang
|5
|0.31
|Галчик Роланд
|4
|0.25
|Sanusi Ridwan
|3
|0.19
|Daniel Smekal
|2
|0.13
|Peter Juritka
|2
|0.13
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.13
|Samuel Datko
|1
|0.06
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.44
|Реджич Дамир
|4
|0.25
|Алмаши Ладислав
|2
|0.13
|Виталис Милан
|2
|0.13
|Мендес Алехандро
|1
|0.06
|Герц Кристиан
|1
|0.06
|Димун Милан
|1 (1)
|0.06
|Бэсси Форчун
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|5
|1
|Rene Paraj
|5
|0
|Simon Fasko
|4
|0
|Славик Адриан
|3
|0
|Галчик Роланд
|3
|0
|Мрва Марио
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Данко Адам
|2
|0
|Filip Mielke
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|6
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Туболе Мате
|2
|1
|Япи Ромарик
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
ДАК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
7
5
Железярне Подбрезова
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ДАК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
11
5
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Пропущено
24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2
ДАК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ДАК - Михаловце 0:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Комарно - ДАК 0:1
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
ДАК
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
26
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
511
610
214
412
214
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|7
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6