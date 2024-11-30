Тур: 16. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
3'
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
10
Власко
Ян
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
-
22 Mario Holly
-
21 Adam Ravas
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Спартак Трнава
Скалица
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офори Келвин
|6
|0.38
|Даниэл Эрик
|4
|0.25
|Дюриш Михал
|2
|0.13
|Прохазка Роман
|2 (1)
|0.13
|Кратохвил Милош
|2
|0.13
|Микович Мартин
|1
|0.06
|Азанго Филип
|1
|0.06
|Пих Роберт
|1
|0.06
|Штетина Лукаш
|1
|0.06
|Паур Якуб
|1
|0.06
|Голик Либор
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.13
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.13
|Матеёв Роберт
|2
|0.13
|Martin Nagy II
|2
|0.13
|Яо Янн Майкл
|2
|0.13
|Lukas Leginus
|2
|0.13
|Власко Ян
|1 (1)
|0.06
|Моронг Адам
|1
|0.06
|Гази Адам
|1
|0.06
|Michael Ranko
|1
|0.06
|Davi Alves
|1
|0.06
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Михал
|5
|0
|Прохазка Роман
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Желькович Адриан
|5
|0
|Уйлаки Марек
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Adam Krcik
|2
|1
|Mario Holly
|3
|0
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Моронг Адам
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
|Adam Ravas
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
9
Спартак Трнава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
11
4
Спартак Трнава
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Скалица
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Пропущено
6
18
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
2
33%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
4
44%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
8
36%
5
26%
76-90
Пропущено
14
28
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
21%
4
14%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
36%
6
21%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
1
7%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Михаловце 3:1
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0
Скалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3
Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Скалица
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
25
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
78
411
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|4
|1
|34 - 12
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|3.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|22 - 14
|28
|4.
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|6.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|7.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|9.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|18 - 27
|17
|10.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|11.
|0:1
|16
|2
|7
|7
|14 - 26
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|17 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 3
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|8.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|10.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|0:1
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6