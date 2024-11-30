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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Первый тайм: 16'
Скалица
0'
3' Желтая карточка
Яо Янн Майкл
8' Желтая карточка
Штетина Лукаш

Ход матча

3'
 
Яо Янн Майкл
8'
Штетина Лукаш
 
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Спартак Трнава
Ничья
Скалица
1.46
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Все Коэффициенты
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
33
Твардзик
Филип
29
Микович
Мартин
6
Прохазка
Роман
97
Офори
Келвин
14
Кратохвил
Милош
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
5
Michael
Ranko
9
Моронг
Адам
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
34
Собчик
Алекс
Спартак Трнава
4-1-2-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Скалица

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
2:3
КС
2:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офори Келвин 6 0.38
Даниэл Эрик 4 0.25
Дюриш Михал 2 0.13
Прохазка Роман 2 (1) 0.13
Кратохвил Милош 2 0.13
Микович Мартин 1 0.06
Азанго Филип 1 0.06
Пих Роберт 1 0.06
Штетина Лукаш 1 0.06
Паур Якуб 1 0.06
Голик Либор 0 0
Желькович Адриан 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.13
Подгорин Оливер 2 (2) 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Martin Nagy II 2 0.13
Яо Янн Майкл 2 0.13
Lukas Leginus 2 0.13
Власко Ян 1 (1) 0.06
Моронг Адам 1 0.06
Гази Адам 1 0.06
Michael Ranko 1 0.06
Davi Alves 1 0.06
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Михал 5 0
Прохазка Роман 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Желькович Адриан 5 0
Уйлаки Марек 2 0
Микович Мартин 2 0
Сабо Эрик 2 0
Пих Роберт 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Adam Krcik 2 1
Mario Holly 3 0
Матеёв Роберт 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Юнас Мартин 2 0
Моронг Адам 2 0
Martin Nagy II 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Собчик Алекс 1 0
Michael Ranko 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Adam Ravas 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
9
Спартак Трнава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

11
4
Спартак Трнава
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Скалица
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
5
50%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
2
33%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
4
44%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
8
36%
5
26%
76-90

Пропущено

14
28
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
21%
4
14%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
36%
6
21%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
1
7%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Михаловце 3:1
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0
Скалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3
Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Скалица

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:0 16 11 4 1 34 - 12 37
2.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
3.
Спартак Трнава
 0:0 16 7 7 2 22 - 14 28
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Ружомберок
 1:0 16 5 5 6 18 - 21 20
6.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
7.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
8.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
9.
Михаловце
 0:1 16 4 5 7 18 - 27 17
10.
Скалица
 0:0 16 3 4 9 18 - 29 13
11.
Тренчин
 0:1 16 2 7 7 14 - 26 13
12.
Комарно
 14 4 0 10 17 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:0 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 0:0 8 3 4 1 9 - 6 13
5.
Ружомберок
 1:0 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 0:1 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Михаловце
 0:1 8 2 3 3 9 - 13 9
10.
Скалица
 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 1:0 8 4 3 1 12 - 3 15
3.
Спартак Трнава
 0:0 8 4 3 1 13 - 8 15
4.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Комарно
 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Ружомберок
 1:0 8 2 2 4 9 - 12 8
8.
Михаловце
 0:1 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
10.
Скалица
 0:0 8 1 2 5 9 - 19 5
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 0:1 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Штетина Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Яо Янн Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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