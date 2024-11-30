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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Спартак Трнава
2:0
Конец матча
Скалица
0'
4' Желтая карточка
Яо Янн Майкл
8' Желтая карточка
Штетина Лукаш
16' Желтая карточка
Прохазка Роман
1:0
25' Гол
Офори Келвин
2:0
37' Гол
Азанго Филип
74' Желтая карточка
Моронг Адам
85' Желтая карточка
Подгорин Оливер
90'+4
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
33
Твардзик
Филип
29
Микович
Мартин
6
Прохазка
Роман
97
Офори
Келвин
14
Кратохвил
Милош
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
5
Michael
Ranko
9
Моронг
Адам
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
34
Собчик
Алекс
Спартак Трнава
4-1-2-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Скалица

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
2:3
КС
2:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офори Келвин 7 0.44
Даниэл Эрик 4 0.25
Дюриш Михал 2 0.13
Прохазка Роман 2 (1) 0.13
Кратохвил Милош 2 0.13
Азанго Филип 2 0.13
Микович Мартин 1 0.06
Пих Роберт 1 0.06
Штетина Лукаш 1 0.06
Паур Якуб 1 0.06
Голик Либор 0 0
Желькович Адриан 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.13
Подгорин Оливер 2 (2) 0.13
Матеёв Роберт 2 0.13
Martin Nagy II 2 0.13
Яо Янн Майкл 2 0.13
Lukas Leginus 2 0.13
Власко Ян 1 (1) 0.06
Моронг Адам 1 0.06
Гази Адам 1 0.06
Michael Ranko 1 0.06
Davi Alves 1 0.06
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 6 0
Дюриш Михал 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Желькович Адриан 5 0
Уйлаки Марек 2 0
Микович Мартин 2 0
Сабо Эрик 2 0
Пих Роберт 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Adam Krcik 2 1
Подгорин Оливер 3 0
Моронг Адам 3 0
Mario Holly 3 0
Матеёв Роберт 2 0
Юнас Мартин 2 0
Martin Nagy II 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Собчик Алекс 1 0
Michael Ranko 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Adam Ravas 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
9
Спартак Трнава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

11
4
Спартак Трнава
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Скалица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
5
50%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

6
20
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
2
33%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
4
44%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
8
33%
5
26%
76-90

Пропущено

14
30
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
21%
4
13%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
5
36%
7
23%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
1
7%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Михаловце 3:1
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0
Скалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3
Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Скалица

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 16 11 4 1 37 - 14 37
2.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
3.
Спартак Трнава
 16 8 6 2 24 - 14 30
4.
ДАК
 0:0 16 6 5 5 20 - 14 23
5.
Михаловце
 16 5 5 6 22 - 28 20
6.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 16 4 6 6 20 - 23 18
8.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
9.
Ружомберок
 16 4 5 7 19 - 25 17
10.
Тренчин
 16 2 7 7 16 - 29 13
11.
Комарно
 14 4 0 10 17 - 28 12
12.
Скалица
 16 3 3 10 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
5.
Ружомберок
 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Михаловце
 8 3 3 2 13 - 14 12
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 0:0 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
3.
ДАК
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
5.
Комарно
 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 8 2 2 4 7 - 13 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
11.
Скалица
 8 1 1 6 9 - 21 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 7
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Даниэл Эрик сделал результативную передачу.
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