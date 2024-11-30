Тур: 15. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
13
Djawal
Kaiba
37
Камери
Дийон
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Djawal KaibaПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малич АрьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Юрген Зоймель
История личных встреч
Альтах
Штурм Грац
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.4
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.13
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.13
|Гугганиг Лукас
|1
|0.07
|Эстрада Паскаль
|1
|0.07
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|10
|0.67
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.4
|Бовинг Виллиам
|3
|0.2
|Ятта Сиди
|3
|0.2
|Гргич Леон
|3
|0.2
|Чуквуани Точи
|2
|0.13
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0.13
|Хорват Томи
|1
|0.07
|Лавале Димитри
|1
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.07
|Ялькуйе Малик
|1
|0.07
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|Гайрхофер Никлас
|1
|0.07
|Звонарек Ловро
|1
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Инголич Сандро
|5
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|4
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Эстрада Паскаль
|3
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Ятта Сиди
|3
|1
|Лавале Димитри
|4
|0
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Альтах
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
26
Альтах
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Штурм Грац
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
28
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
5
26
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
20%
2
8%
1-15
1
20%
1
4%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
1
20%
5
19%
61-75
1
20%
8
31%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90
Забито
12
36
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
1
8%
3
8%
1-15
4
33%
3
8%
16-30
0
0%
9
25%
31-45
2
17%
4
11%
46-60
4
33%
7
19%
61-75
1
8%
10
28%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
8
40%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:0 Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:0
Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1
Результаты матчей
Альтах
Штурм Грац
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Альтах
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|2.
|14
|8
|3
|3
|20 - 13
|27
|3.
|14
|7
|6
|1
|18 - 12
|27
|4.
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|5.
|0:2
|15
|6
|2
|7
|25 - 21
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 16
|19
|7.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 27
|15
|10.
|2:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|0:2
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|4.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|6.
|7
|1
|5
|1
|5 - 7
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|5 - 19
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|9.
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6