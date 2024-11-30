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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Альтах
1:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
21' Желтая карточка
Инголич Сандро
0:1
45' Гол
Бирет Мика
62' Желтая карточка
Камери Дийон
1:1
88' Гол
Гугганиг Лукас
90' Желтая карточка
Айву Эмануэль
90'+5
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
22
Эстрада
Паскаль
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
6
Демаку
Весель
13
Djawal
Kaiba
30
Фадингер
Лукас
37
Камери
Дийон
17
Штрунц
Оливер
7
Кронбергер
Лука
53
Худяков
Даниил
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
8
Ялькуйе
Малик
21
Чуквуани
Точи
10
Китеишвили
Отар
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
Альтах
4-3-1-2
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Альтах
Штурм Грац

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.4
Гугганиг Лукас 2 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.13
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.13
Эстрада Паскаль 1 0.07
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Лукачевич Леонардо 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Фадингер Лукас 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 11 0.73
Китеишвили Отар 6 (2) 0.4
Бовинг Виллиам 3 0.2
Ятта Сиди 3 0.2
Гргич Леон 3 0.2
Чуквуани Точи 2 0.13
Ярдымджи Эренджан 2 0.13
Хорват Томи 1 0.07
Лавале Димитри 1 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.07
Ялькуйе Малик 1 0.07
Айву Эмануэль 1 0.07
Гайрхофер Никлас 1 0.07
Звонарек Ловро 1 0.07
Горенц-Станкович Йон 0 0
Джонстон Макс 0 0
Хирлендер Штефан 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инголич Сандро 6 0
Демаку Весель 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Mike-Steven Baehre 4 0
Йегер Лукас 3 0
Коллер Пауль-Фридрих 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Эстрада Паскаль 3 0
Lukas Fridrikas 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Камери Дийон 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 6 0
Айву Эмануэль 5 0
Ятта Сиди 3 1
Лавале Димитри 4 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Ярдымджи Эренджан 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Ялькуйе Малик 1 0

Результаты матчей

Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3
Альтах
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
26
Альтах
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Штурм Грац
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

9
29

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

5
26
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
20%
2
8%
1-15
1
20%
1
4%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
1
20%
5
19%
61-75
1
20%
8
31%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Забито

13
37
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
1
8%
3
8%
1-15
4
31%
3
8%
16-30
0
0%
10
27%
31-45
2
15%
4
11%
46-60
4
31%
7
19%
61-75
2
15%
10
27%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
8
38%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Альтах 2:0 Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:0
Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1

Результаты матчей

Альтах
Штурм Грац

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Альтах
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
11
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 15 10 3 2 37 - 16 33
2.
Аустрия Вена
 14 8 3 3 20 - 13 27
3.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
4.
Вольфсбергер
 15 7 2 6 29 - 22 23
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Ред Булл Зальцбург
 13 5 4 4 17 - 17 19
7.
Блау-Вайсс Линц
 14 5 2 7 17 - 20 17
8.
Хартберг
 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
5.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
10.
Хартберг
 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Бирет Мика бьет в цель!
    • 21'
      Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Альтах 1:1 Штурм Грац онлайн

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