Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
12' Желтая карточкаХочко Дени
15' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
16' Желтая карточкаМалоне Дион
Ход матча
12'
15'
16'
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Бакич ДушанНападающий
-
-
22 Sadok Yeddes
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мауро Каморанези
История личных встреч
Кармиотисса
Анортосис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Среднее время на гол
67
38
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.08
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
54
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиусис Христос
|3
|0.25
|Посо Хосе
|2
|0.17
|Цмилянич Борис
|2
|0.17
|Думбия Абубакар
|2
|0.17
|Антониу Минас
|1
|0.08
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.08
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|6 (1)
|0.5
|Хрисостому Андреас
|2
|0.17
|Консейсау Сержиу
|1
|0.08
|Дьюрчо Адам
|1
|0.08
|Артиматас Костакис
|1
|0.08
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.08
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|5
|0
|Ковачевич Боян
|4
|0
|Гиусис Христос
|2
|1
|Антониу Минас
|3
|0
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Agapios Vrikkis
|1
|1
|Джорджевич Лука
|2
|0
|Посо Хосе
|2
|0
|Квирквия Мате
|2
|0
|Цмилянич Борис
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|4
|0
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Хрисопулос Константинос
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Илиев Атанас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|0
|1
|Живкович Живко
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Анортосис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Кармиотисса
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Анортосис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
8
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Анортосис
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
7%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Пропущено
26
16
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
4%
3
19%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
7
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6
Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5
Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анортосис - Эносис 3:2 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2
Результаты матчей
Кармиотисса
Анортосис
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|6.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 10
|14
|8.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|10.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|12.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2