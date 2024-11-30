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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Кармиотисса
0:0
Первый тайм: 20'
Анортосис
0'
12' Желтая карточка
Хочко Дени
15' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
16' Желтая карточка
Малоне Дион

Ход матча

12'
Хочко Дени
 
15'
 
Крыховяк Гжегож
16'
Малоне Дион
 
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Кармиотисса
Ничья
Анортосис
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Все Коэффициенты
Кармиотисса
Анортосис

История личных встреч

Кармиотисса
Анортосис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
К
5:1
К
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
54

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиусис Христос 3 0.25
Посо Хосе 2 0.17
Цмилянич Борис 2 0.17
Думбия Абубакар 2 0.17
Антониу Минас 1 0.08
Стоянович Лука 1 (1) 0.08
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 6 (1) 0.5
Хрисостому Андреас 2 0.17
Консейсау Сержиу 1 0.08
Дьюрчо Адам 1 0.08
Артиматас Костакис 1 0.08
Хрисопулос Константинос 1 0.08

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 5 0
Ковачевич Боян 4 0
Гиусис Христос 2 1
Антониу Минас 3 0
Кукалаш Ставрош 3 0
Agapios Vrikkis 1 1
Джорджевич Лука 2 0
Посо Хосе 2 0
Квирквия Мате 2 0
Цмилянич Борис 2 0
Хочко Дени 2 0
Шимич Стефан 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 4 0
Крыховяк Гжегож 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Илиев Атанас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Живкович Живко 1 0
Кику Франсишку 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Стамулис Костас 1 0
Младжович Боян 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Анортосис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Кармиотисса
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Анортосис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
8
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Анортосис
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
7%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Пропущено

26
16
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
4%
3
19%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
7
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6
Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5
Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анортосис - Эносис 3:2 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2

Результаты матчей

Кармиотисса
Анортосис

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АЕК Ларнака
 11 6 3 2 14 - 8 21
5.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
6.
Анортосис
 0:0 12 4 3 5 12 - 16 15
7.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
8.
АЕЛ Лимасол
 0:0 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 11 3 4 4 18 - 22 13
10.
Кармиотисса
 0:0 12 2 4 6 12 - 25 10
11.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
12.
Эносис
 0:0 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 0:0 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
АЕЛ Лимасол
 0:0 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 0:0 7 1 3 3 8 - 15 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 0:0 7 0 3 4 2 - 10 3
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 0:0 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 0:0 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Анортосис
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Анортосис
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