  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Аполлон
0:1
Первый тайм: 24'
Этникос Ахна
0'
0:1
3' Гол
Эммануэль Ломотей
13' Желтая карточка
Эммануэль Ломотей

Ход матча

3'
0:1
Эммануэль Ломотей
13'
 
Эммануэль Ломотей
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Этникос Ахна
1.55
Реклама, fon.bet
5.70
Реклама, zenit.win
6.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Аполлон
Этникос Ахна

История личных встреч

Аполлон
Этникос Ахна

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
25%
22 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

41 матч

61%
24.4%
14.6%
25 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.7%
31.7%
14.6%
22 победы 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

2.38
1.75

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

73
56

Голов в среднем за матч

1.78
1.37

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 4 (2) 0.36
Вайссбек Гаэтан 3 0.27
Маркеш Педру 2 0.18
Змрхаль Яромир 1 0.09
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 7 (1) 0.58
Гонсалес Пабло II 4 0.33
Julian Bonetto 2 0.17
Милинчану Николай 1 0.08
Офори Ричард 1 0.08
Де Ириондо Мануэль 1 0.08
Стилиану Мариос 1 0.08
Липски Патрик 1 0.08
Эммануэль Ломотей 1 0.08

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 4 1
Бруно Араужо 4 0
Вурос Праксителис 3 0
Д'Алмейда Сесси 1 1
Коль Исраэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 4 1
Де Ириондо Мануэль 5 0
Брено Родригес 2 1
Гонсалес Пабло II 3 0
Баханак Патрик 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Богатинов Мартин 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Petros Ioannou 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Баре Йоан 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0

Результаты матчей

Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
6
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Этникос Ахна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
2
20%
6
30%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
30%
2
10%
76-90

Пропущено

10
20
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
3
30%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Аполлон 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3

Результаты матчей

Аполлон
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
6
1.5
7
4
1
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АЕК Ларнака
 11 6 3 2 14 - 8 21
5.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
6.
Этникос Ахна
 1:0 12 4 4 4 19 - 22 16
7.
Анортосис
 1:1 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
Аполлон
 0:1 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
10.
Кармиотисса
 1:1 12 2 4 6 13 - 26 10
11.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 1:1 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Аполлон
 0:1 6 2 1 3 6 - 5 7
9.
Кармиотисса
 1:1 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 1:0 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Этникос Ахна
 1:0 7 3 2 2 11 - 13 11
6.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:1 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 1:1 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 1:1 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Эммануэль Ломотей получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Julian Bonetto сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Эммануэль Ломотей бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Аполлон.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.51. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.51 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Этникос Ахна
1.55
Реклама, fon.bet
5.70
Реклама, zenit.win
6.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 0:1 Этникос Ахна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аполлон
Этникос Ахна
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный