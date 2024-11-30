Тур: 12.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
3'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Jalil Saadi
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Аполлон
Этникос Ахна
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
25%
22 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
41 матч
61%
24.4%
14.6%
25 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.7%
31.7%
14.6%
22 победы 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
2.38
1.75
Среднее время на гол
37
51
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
73
56
Голов в среднем за матч
1.78
1.37
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|4 (2)
|0.36
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.27
|Маркеш Педру
|2
|0.18
|Змрхаль Яромир
|1
|0.09
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|7 (1)
|0.58
|Гонсалес Пабло II
|4
|0.33
|Julian Bonetto
|2
|0.17
|Милинчану Николай
|1
|0.08
|Офори Ричард
|1
|0.08
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.08
|Стилиану Мариос
|1
|0.08
|Липски Патрик
|1
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.08
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|4
|1
|Бруно Араужо
|4
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Д'Алмейда Сесси
|1
|1
|Коль Исраэль
|2
|0
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Барахона Карлос
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|4
|1
|Де Ириондо Мануэль
|5
|0
|Брено Родригес
|2
|1
|Гонсалес Пабло II
|3
|0
|Баханак Патрик
|3
|0
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Богатинов Мартин
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Petros Ioannou
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
|Баре Йоан
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
6
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
6
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Этникос Ахна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
2
20%
6
30%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
30%
2
10%
76-90
Пропущено
10
20
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
3
30%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Аполлон 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3
Результаты матчей
Аполлон
Этникос Ахна
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
92
36
74
18
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|6.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 22
|16
|7.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|10.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|12.
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|1:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|9.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 4