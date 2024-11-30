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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Аполлон
2:2
Конец матча
Этникос Ахна
0'
0:1
2' Гол
Эммануэль Ломотей
13' Желтая карточка
Эммануэль Ломотей
0:1
32' Не забитый пенальти
Маркеш Педру
40' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
0:2
53' Гол
Julian Bonetto
1:2
60' Гол
Малеккидис Георгос
63' Желтая карточка
Д'Алмейда Сесси
84' Желтая карточка
Тетоур Даниэль
2:2
90' Гол
Маркеш Педру
90' Желтая карточка
Флорес Лукас
90' Желтая карточка
Офори Ричард
90' Желтая карточка
Маркеш Педру
90'+10
Аполлон
Этникос Ахна

История личных встреч

Аполлон
Этникос Ахна

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
25%
22 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

41 матч

61%
24.4%
14.6%
25 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.7%
31.7%
14.6%
22 победы 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

2.38
1.75

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

73
56

Голов в среднем за матч

1.78
1.37

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 4 (2) 0.36
Маркеш Педру 3 0.27
Вайссбек Гаэтан 3 0.27
Змрхаль Яромир 1 0.09
Малеккидис Георгос 1 0.09
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 7 (1) 0.58
Гонсалес Пабло II 4 0.33
Julian Bonetto 3 0.25
Милинчану Николай 1 0.08
Офори Ричард 1 0.08
Де Ириондо Мануэль 1 0.08
Стилиану Мариос 1 0.08
Липски Патрик 1 0.08
Эммануэль Ломотей 1 0.08

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 4 1
Бруно Араужо 4 0
Д'Алмейда Сесси 2 1
Вурос Праксителис 3 0
Коль Исраэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 5 1
Де Ириондо Мануэль 6 0
Брено Родригес 2 1
Гонсалес Пабло II 3 0
Баханак Патрик 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Флорес Лукас 2 0
Богатинов Мартин 1 0
Липски Патрик 1 0
Тетоур Даниэль 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Petros Ioannou 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Баре Йоан 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0

Результаты матчей

Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
8
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
6
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Этникос Ахна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
5
36%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
8%
3
14%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
7
32%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
33%
2
9%
76-90

Пропущено

12
22
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
3
25%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Аполлон 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3

Результаты матчей

Аполлон
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
6
1.5
8
4
1
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АЕК Ларнака
 11 6 3 2 14 - 8 21
5.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
11.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
12.
Эносис
 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
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