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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 12.
Эносис
0:0
Второй тайм: 61'
АЕЛ Лимасол
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Самбу Бассала
25' Желтая карточка
Кириаку Панайотис

Ход матча

25'
Самбу Бассала
0:0
25'
 
Кириаку Панайотис
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Ничья
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Эносис
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Эносис
АЕЛ Лимасол

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
4:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Среднее время на гол

62
115

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 2 0.17
Андреу Эвангелос 2 0.17
Niv Gotliv 2 0.17
Барри Тьерно 1 0.08
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.55
Лесовой Даниил 2 0.18
Уэдраого Дилан 2 0.18
Столник Марко 1 0.09
Сингх Лютер 1 0.09
Роберта Найджел 1 0.09
Мамас Рафаил 1 0.09
Тричковски Иван 1 (1) 0.09

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 3 2
Piotr Janczukowicz 2 2
Кориню Жереми 3 1
Marco Krainz 4 0
Sean Ioannou 4 0
Адебайо Аделие 4 0
Elisha Sam 2 1
Самбу Бассала 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Andreas Christofi 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Fotis Kotsonis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельядо Мигель 3 0
Сингх Лютер 3 0
Лесовой Даниил 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Столник Марко 2 0
Захариу Панайотис 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Виктор Брага 0 1
Бамбок Франк 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Кириаку Панайотис 1 0
Току Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Эносис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

2
7
Эносис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
АЕЛ Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
4
44%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
4
27%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
7
41%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анортосис - Эносис 3:2 Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0
Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4

Результаты матчей

Эносис
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эносис
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 11 8 2 1 20 - 6 26
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АЕК Ларнака
 11 6 3 2 14 - 8 21
5.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
6.
Анортосис
 0:0 12 4 3 5 12 - 16 15
7.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
8.
АЕЛ Лимасол
 0:0 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 11 3 4 4 18 - 22 13
10.
Кармиотисса
 0:0 12 2 4 6 12 - 25 10
11.
Омония Арадиппу
 10 2 3 5 8 - 17 9
12.
Эносис
 0:0 12 2 3 7 7 - 17 9
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 0:0 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
АЕЛ Лимасол
 0:0 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 0:0 7 1 3 3 8 - 15 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 0:0 7 0 3 4 2 - 10 3
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
4.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Омония Арадиппу
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 0:0 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 0:0 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Кириаку Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Самбу Бассала пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
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Эносис
Ничья
АЕЛ Лимасол
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Где смотреть матч Эносис 0:0 АЕЛ Лимасол онлайн

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