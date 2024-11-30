Тур: 12.
0:0
Конец матча
0'
0:0
25' Не забитый пенальтиСамбу Бассала
25' Желтая карточкаКириаку Панайотис
70' Желтая карточкаKypros Neofytou
73' Желтая карточкаКориню Жереми
89' Желтая карточкаМамас Рафаил
90'+9
Ход матча
25'
0:0
70'
73'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
10 Niv Gotliv
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
19 Elisha Sam
-
-
80 Edson Silva
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Эносис
АЕЛ Лимасол
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Среднее время на гол
62
115
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|2
|0.17
|Андреу Эвангелос
|2
|0.17
|Niv Gotliv
|2
|0.17
|Барри Тьерно
|1
|0.08
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.55
|Лесовой Даниил
|2
|0.18
|Уэдраого Дилан
|2
|0.18
|Столник Марко
|1
|0.09
|Сингх Лютер
|1
|0.09
|Роберта Найджел
|1
|0.09
|Мамас Рафаил
|1
|0.09
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.09
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Кориню Жереми
|4
|1
|Piotr Janczukowicz
|2
|2
|Marco Krainz
|4
|0
|Sean Ioannou
|4
|0
|Адебайо Аделие
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|4
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Сингх Лютер
|3
|0
|Лесовой Даниил
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Захариу Панайотис
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Виктор Брага
|0
|1
|Бамбок Франк
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Кириаку Панайотис
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
|Kypros Neofytou
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Эносис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
7
Эносис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
АЕЛ Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
4
44%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
3
43%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
7
41%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анортосис - Эносис 3:2 Эносис - АЕК Ларнака 0:0 Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0
Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4
Результаты матчей
Эносис
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
111
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|6.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 22
|16
|7.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|10.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|12.
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|1:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|9.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 4