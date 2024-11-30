Тур: 15. Стадион: Hirnyk Stadium.
Ход матча
11'
49'
51'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
90 Caua Paixao
-
-
34 Vialle
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Кривбасс
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|4
|0.29
|Созах Даниэль
|2
|0.14
|Задерака Максим
|2
|0.14
|Hrvoje Ilic
|1
|0.07
|Кожушко Олег
|1
|0.07
|Понедельник Андрей
|1
|0.07
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.07
|Аду Принс
|1
|0.07
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.07
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
|Yaroslav Shevchenko
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.5
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.5
|Крушиньский Борис
|1
|0.07
|Чоботенко Сергей
|1
|0.07
|Леднeв Богдан
|1
|0.07
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.07
|Сарапий Эдуард
|1
|0.07
|Artem Smolyakov
|1
|0.07
|Caua Paixao
|1
|0.07
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Созах Даниэль
|2
|0
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yaroslav Shevchenko
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайличенко Богдан
|3
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Таллиш Энрике
|4
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Artem Smolyakov
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Бристрич Адмир
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Кривбасс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
12
Кривбасс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Полесье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Пропущено
12
11
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
6
50%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Полесье
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Полесье - Заря 1:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Результаты матчей
Кривбасс
Полесье
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
15
35
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
211
58
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 12
|25
|5.
|0:1
|14
|6
|5
|3
|21 - 12
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|8.
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|14
|2
|3
|9
|4 - 18
|9
|15.
|14
|2
|3
|9
|6 - 27
|9
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5