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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Второй тайм: 55'
Полесье
0'
1:0
11' Гол
Yegor Tverdokhlib
49' Желтая карточка
Макуана Бени
51' Желтая карточка
Matej Matic

Ход матча

11'
Yegor Tverdokhlib
1:0
46'
 
Макуана Бени
Венделл Боргес
49'
 
Макуана Бени
51'
 
Matej Matic
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Полесье
2.65
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Все Коэффициенты
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
15
Драмбаев
Aлександр
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
11
Yegor
Tverdokhlib
64
Yaroslav
Shevchenko
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
23
Волынец
Евгений
13
Лукас
Тэйлор
5
Сарапий
Эдуард
4
Matej
Matic
29
Artem
Smolyakov
30
Леднeв
Богдан
60
Maksym
Melnychenko
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
80
Венделл
Боргес
7
Назаренко
Александр
Кривбасс
Полесье

История личных встреч

Кривбасс
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 4 0.29
Созах Даниэль 2 0.14
Задерака Максим 2 0.14
Hrvoje Ilic 1 0.07
Кожушко Олег 1 0.07
Понедельник Андрей 1 0.07
Драмбаев Aлександр 1 0.07
Аду Принс 1 0.07
Стецков Тимур 1 (1) 0.07
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Yaroslav Shevchenko 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.5
Гуцуляк Алексей 7 0.5
Крушиньский Борис 1 0.07
Чоботенко Сергей 1 0.07
Леднeв Богдан 1 0.07
Эрнандес Луйфер 1 0.07
Сарапий Эдуард 1 0.07
Artem Smolyakov 1 0.07
Caua Paixao 1 0.07
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Романчук Александр II 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Созах Даниэль 2 0
Bandeira 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yaroslav Shevchenko 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайличенко Богдан 3 1
Бабенко Руслан 4 0
Таллиш Энрике 4 0
Крушиньский Борис 3 0
Vialle 3 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Artem Smolyakov 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Назаренко Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Бристрич Адмир 1 0
Caua Paixao 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Кривбасс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
12
Кривбасс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Полесье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
4
19%
76-90

Пропущено

12
11
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
6
50%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Полесье
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Полесье - Заря 1:1 Динамо Киев - Полесье 2:1 Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Полесье

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
3
5
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Кривбасс
 1:0 14 7 4 3 15 - 12 25
5.
Полесье
 0:1 14 6 5 3 21 - 12 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 14 2 3 9 4 - 18 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 0:1 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 1:0 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 1:0 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 0:1 6 3 0 3 9 - 6 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Matej Matic получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Бени Макуана получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Wendell уходит с поля. Бени Макуана выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Г О О О О Л - Егор Твердохлиб бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Кривбасс
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